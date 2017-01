VIGILA TU ESPALDA

La singular naturaleza de las administraciones nacidas a la sombra del Botánico, compuestas por peras, socialistas, manzanas, nacionalistas libertarios, churras, ecosocialistas, merinas, ecologistas, tocino, nacionalistas de derechas, velocidad, culos, lermistas y témporas ha obligado a sus creadores a utilizar un curioso método para solucionar los incendios declarados en las consellerias a cuenta del mestizaje. A saber: si un conseller se enfada con su número dos, o un número dos se enoja con sus números treses o cualquier otra de las combinaciones posibles (que son muchas) que puedan darse dentro del organigrama del Ejecutivo, el 'modus operandi' es arreglarlo a las espaldas de los enconados, negociar, consensuar, pedirse perdón entre los partidos (PSPV y Compromís) y finalmente comunicárselo a las partes enfrentadas.

Igual que se come la dorada a la espalda, entre los firmantes del Pacto del Botánico se estila el conseno a la espalda. Pongamos por caso que en la Conselleria de Justicia la consellera Gabriela Bravo se lía la manta a la cabeza, confecciona un anteproyecto de ley para los funcionarios y se lo envía a las distintas consellerias sin que su número dos, el nacionalista Ferran Puchades, se entere de la operación, o se entera pero no está conforme, o hace que está conforme pero por detrás intoxica a todo bicho viviente en obediencia a la tradición de los Borja. ¿Cómo se soluciona? Pues fácil, se reúnen algunos perros viejos de cada uno de los partidos, se ponen a caldo, se calman, respiran hondo y se recuerdan unos a otros que lo mejor será arreglarse o si no saltará todo por el aire. Y luego se les indica a Bravo y Puchades lo que van a hacer.

Otro ejemplo. Tenemos una empresa provincial como pudiera ser la nueva Imelsa, de nombre Divalterra, donde todo el que mete un pie allí se transforma en un rentista de tomo y lomo. El ambiente se crispa en Divalterra de tal manera que nadie se fía de nadie y todos se arrepienten de no haber dinamitado la sede el día que llegaron a la Diputación de Valencia. ¿Cómo se soluciona? Pues igual, amigos. Se reúnen los fontaneros socialistas y nacionalistas, se desean el mal del que se tienen que morir, se aplacan, piensan el modo de recomponer la situación y, ya si eso, unos días después, pues se lo cuentan al presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, que es quien debería implementar el pasteleo acordado.

En el PSPV y Compromís tienen tan claro que el mestizaje inhabilita a los dirigentes que lo 'sufren' para arreglar sus enfrentamientos por cuestiones políticas, competenciales y personales que han decidido que la paz entre contendientes la escenifican los contendientes pero la negocian los partidos a su espalda, ese lugar tan peligroso en política cuando queda sin vigilancia.