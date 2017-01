Trump en Matrix

Necesitamos certezas. El ser humano es así. Y, cuando faltan, nos aferramos a probabilidades que funcionan como certezas. Sucede con las condiciones meteorológicas, por ejemplo. Como es imposible saber con total seguridad el tiempo que va a hacer, nos cogemos a lo que es más probable que suceda porque los expertos saben que, normalmente, cuando una borrasca evoluciona, lo hace de una forma o, cuando un anticiclón aparece, se mueve de tal otra. Ocurre también con la medicina. No es una ciencia exacta pues cada persona es un mundo pero, ante la falta de certeza absoluta, nos recetan aquello que tiene más probabilidad de curarnos porque siempre que se aplica funciona.

Es lo que pensamos cuando nos encontramos con una realidad cambiante que no controlamos al depender de la voluntad de una persona. En ese momento nos aferramos a lo que hemos visto antes y le concedemos un alto grado de probabilidad porque ha funcionado siempre así, por eso cuando las cosas no se desarrollan del modo habitual, nos perturban. Recuerdo cuando algunas bandas llegadas del Este empezaron a robar con métodos violentísimos, innecesariamente violentos. Nos conmocionó más de lo habitual porque estábamos acostumbrados a que la violencia fuera mayor solo en el caso de resistencia. No había ninguna regla al respecto pero nos guiábamos por la costumbre y la probabilidad. Si les das lo que piden es más probable que te dejen en paz, nos aconsejaban en caso de robo.

Lo mismo sucede con la política. Tendíamos a creer que un partido, al alcanzar el poder, llevaría a cabo su programa, si no el 100%, sí un porcentaje alto. Ahora ya sabemos que el programa es publicidad engañosa y que no tienen empacho en defender justo lo contrario cuando llegan al gobierno. También pensábamos que la campaña era un exabrupto que se acababa en la noche electoral. Por muy exagerado que fuera el discurso del candidato, se moderaba cuando empezaba la legislatura. Eso pensamos con Trump: «una cosa es lo que dice para ganar y otra, lo que hará cuando tome conciencia de la realidad». Era la probabilidad más alta porque ocurría siempre de ese modo. Así paso con el populista aventajado que tuvimos en España, Zapatero. Incluso él pisó suelo y se fue rebajando con el tiempo y los años de gobierno. Pero Trump es distinto. Y lo es porque se ha colado en una fase nueva de la política, aquella en la que se venden 'hechos alternativos'. No es nuevo que los políticos pretendan hacernos creer un relato de la realidad distinta a la que es pero sí que tengan un amplificador en las redes sociales tan eficaz. Como la corneta de un gramófono gigante. Lo preocupante no es Trump sino la existencia de tantos que creen que la verdad es ocultada a diario por el sistema y eso les avala para construir otra paralela. Los aeropuertos funcionan estupendamente, ha dicho Trump mientras se siembra el caos. Entramos en Matrix. ¿Él o los demás?