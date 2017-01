LA SEMANA DE LOS CHARCOS

Al reflexionar sobre lo sucedido los últimos días en Valencia, me viene a la mente una calle a primera hora de la mañana, después de una noche lluviosa y con charcos en las baldosas desniveladas, alcorques y pasos de peatones con los imbornales atascados, algo frecuente por desgracia en el cap i casal. Y una fila de concejales del gobierno tripartito dando saltos intentando meter los pies en todos ellos, con el agua hasta los tobillos.

La semana comenzó con la moción en favor de la laicidad de València en Comú, un producto de consumo interno para sus votantes en un grupo que se debate estos días por su supervivencia como tal o el paso a no adscritos si desaparece la plataforma. Algunas de las cuestiones se aplican desde hace años, como las bodas civiles o la ausencia de símbolos religiosos en los inmuebles municipales, sobre todo los abiertos al público. Pero la propuesta estaba repleta de inexactitudes legales e inconveniencias, confusiones y ambigüedades que enturbiaron el ambiente político.

El mismo día del pleno, la portavoz del gobierno municipal, Sandra Gómez, vino a decir que la moción no servía para nada. ¿Entonces por qué la votó a favor el PSPV? Es cierto como dice la concejal socialista que nadie en la calle le ha preguntado por una cuestión que sólo sirve para dividir. La incongruencia es no forzar después al menos una abstención para separarse de un acuerdo tan polémico y, según ella, tan inútil. Compromís la votó a favor tras examinar en detalle que no afectaba a las fiestas populares. Pere Fuset no quiere más líos.

Pero si la semana nos sorprendió con el arranque de laicidad del gobierno tripartito, la cosa fue a mayores cuando se desveló la notificación enviada por el Ayuntamiento a dos iglesias para que enmudezcan sus campanarios, supuestamente por el ruido excesivo.

El concepto de ruido aplicado a una campana ya daría un estudio propio, aunque de este asunto me quedo con el cumplimiento burocrático, irreal por lo tanto, de la normativa. ¿Dónde está la cacareada mediación que propugna el gobierno municipal? ¿No ha habido ocasión de sentar al párroco de San Nicolás y a la orden religiosa de San José de la Montaña con los denunciantes para intentar un acuerdo?

Es alucinante leer en un documento municipal la orden de cese para los tañidos de un campanario sin intentar antes unas medidas correctoras de acuerdo con los vecinos. Mucho hablar de la Capilla Sixtina valenciana cuando se restauraron las pinturas murales en San Nicolas con dinero del mecenazgo privado, pero a la hora de ayudar, la respuesta es el silencio. O peor aún, la burocracia. ¿Vamos a comparar el sonido de un campanario construido hace siglos con un tubo de escape o la terraza de un bar?

Dos asuntos que tienen un denominador común: la Iglesia. Lo normal es buscar un nexo político, sobre todo cuando uno cae en la cuenta de que tenemos un alcalde abiertamente republicano y que llegó a pedir al cardenal Cañizares la jubilación. Pero no veo a Joan Ribó en el papel de controlador de campanarios, sobre todo porque ha demostrado bastante sentido común al resolver el problema de la urbanización La Casbah.

Mentiría si dijera que no me sorprendió escuchar al concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, decir el viernes que el Ayuntamiento va invertir 600.000 euros en construir una escollera que salve a las viviendas de los próximos temporales. El paseo marítimo ha desaparecido y a la próxima le toca a la primera línea de casas, fuera de ordenación desde hace años y donde los vecinos están en litigio con el Ministerio de Medio Ambiente para defender sus derechos como propietarios.

Lo fácil políticamente habría sido forzar a que el Gobierno diera la cara ante este problema, que al fin y al cabo es una playa. Pero utilizar dinero del fondo de contingencia para esta obra ha sido lo más inteligente. El Consistorio ha pedido que no se reabra el Sidi Saler, es más, no dará nunca licencia de obras y eso lo condena a desaparecer, pero en este caso viven familias.

Ahora falta la reacción de la Demarcación de Costas, que debe autorizar la escollera. Ralentizar el proyecto sería un craso error, lo mismo que no apoyar con entusiasmo la regeneración de la playa de El Saler con un nuevo cordón dunar y más defensas. La guinda sería un acuerdo de los bancos propietarios del Sidi para que acepten una parcela en otro lugar de Valencia. La oferta municipal es esa y el precedente del hotel de Jesuitas es perfecto para que este mandato, las playas de la Albufera reciban el trato que se merecen.