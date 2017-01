EL REAPARECIDO

No es exactamente lo mismo darse por vencido que ser derrotado, por eso el exsecretario general del PSOE se empeña en ser inmortal por el único procedimiento conocido: negarse a que lo entierren. Este hombre es digno de admiración aunque aún no sepamos si fue digno de sus admiradores, más bien volátiles. A nadie le gusta perder porque todos saben que ganando se aprende. En España, si están bien contados, hay más de 2,3 millones de trabajadores que viven en la pobreza. ¿Cuál será será la renta básica? Como aquel legendario catedrático que nos decía, después de explicarlo todo con notable precisión: «Y ahora, para confundir más, voy a poner un ejemplo», el candidato de la militancia para volver a ser secretario general dista mucho de ser un alma cándida, pero habla mucho de traidores, mientras Susana Díaz sigue sin decidirse o sin que la decidan. Lo cierto es que este hombre se arriesga a aburrir a los que ya no están aburridos. Son difícil de enumerar, ya que hay muchos que bostezan con la boca cerrada.

Para el temible Trump todos los pobres son mejicanos. No es una cuestión de fronteras y los quiere poner boca abajo a ver si suenan. ¿Cuál será la renta básica de los menesterosos? El gran Mohamed Alí, antes de cambiarse su nombre de esclavo, no sin decir que el que debía avergonzarse era el amo, nos explicó que lo más decisivo que se puede hacer en el ring empieza cuando uno está completamente agotado. Quizá no tenga mucho sentido partir de la base cuando la base está rota, pero no hay más remedio cuando es peor que la enfermedad. El secreto no es desanimarse cuando falla el ánimo. ¿Descorazonarme yo, el más corazonado de los hombres? Se lo preguntó Miguel Hernández y hemos heredado la interrogación. La legislatura depende del congreso socialista. España nunca es aburrida, aunque corra el peligro de aburrirnos a todos. Cataluña tiene mucho que decir, pero los demás estamos cansados de escuchar. ¡Paciencia, Sánchez! El PSOE existe a pesar de los pesares. Y de los pelmazos.