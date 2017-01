El PSOE se rompe

Lo único que le faltaba al PSOE es que apareciera un kamikaze como Pedro Sánchez dispuesto a romper el partido para vengarse de quienes le echaron de la secretaría general. Pero ahí está, su ex líder desbancado hace cuatro meses, plantando cara a Susana Díaz en su feudo andaluz, empeñado en recoger el voto de los militantes socialistas que reniegan de haber consentido que les gobierne Mariano Rajoy.

'No es no' no es un eslogan político, ni un mensaje recomendable en una situación de un partido destrozado en la que, se supone, hay que enviar señales positivas que animen a militantes y, sobre todo, posibles votantes, a creer en la recuperación de una fuerza que aún gobierna en buena parte de España. 'No es no' solo es un grito de guerra. Pero eso es lo que quiere Pedro Sánchez, la guerra total. A riesgo de hacer volar al PSOE.

Los entendidos no conceden muchas posibilidades al ex secretario general de recuperar el puesto en las primarias del mes de mayo. La favorita sigue siendo Susana Díaz, si se atreve, con Patxi López de tercero en discordia. Se suponía que la candidatura de éste, apoyada por las federaciones de Madrid, País Vasco y Cataluña, hasta hace poco partidarias de Sánchez, iba a servir para frenar en seco el salto del exsecretario general. Los entendidos no le conocen: Sánchez es capaz de cualquier cosa con tal de no pasar a la historia como el hombre que despeñó su partido a los resultados más bajos y acabó haciendo el ridículo con la absurda pretensión de gobernar sin haber ganado las elecciones.

La presidenta andaluza sigue dudando. Había creído que solo le esperaba un paseo triunfal después de liderar la movida que descabalgó a Sánchez de la secretaría general, otra venganza porque el madrileño, al que apoyó cuando se presentó a las primarias, le había prometido que ella sería la candidata a la presidencia del Gobierno en las elecciones de 2015. Ahora, y dadas las circunstancias, son muchos los que creen que Susana Díaz podría intentar la misma jugada con Patxi López; la de dejar al vasco que se haga cargo del partido a cambio de su cartel presidenciable, una estrategia en la que los malpensados colocan a Alfredo Pérez Rubalcaba, el urdidor de todo lo que pasa, pasará y ocurrió en el PSOE desde hace muchos años.

También es cierto que Díaz tiene difícil evitar el salto a la palestra. Ha embarcado a demasiada gente como para salir ahora corriendo, como si esta guerra no fuera con ella. Por mucho que no le apetezca la pelea, Sánchez le ha dejado con pocas alternativas. Su única esperanza es la de que los dos anunciados candidatos se despejen entre sí y acaben quemándose, en cuyo caso ella podría asomar la cabeza y presentarse como la salvadora de la unidad de su partido. Cada vez hay más indicios, sin embargo, de que la que se ha quemado en esta complicada pelea ha sido ella.