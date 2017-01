Música valenciana

Atrevit soc, intentant desenrollar la grandea d'estes dos paraules en manco de 2000 caràcters. Pero 'Volent arribar' procuraré no passar-me'n i a risc de deixar fòra massa tema o desafinar si cride massa, com Francisco. Lo Rat Penat i La Banda Municipal nos recordaren, divendres 23 en nit de trons, vent i pluja, el 75 aniversari del Mestre Serrano; el concert ya clàssic en els Jocs Florals, quallà una primera part brillantíssima; la batuta i l'encert original en triar les peces el director i mestre Fernando Bonete, ya calfaren a modo la sala del Principal. Obres que fea temps no escoltàvem, com la Jota de 'El trust de los tenorios' nos duyen nuc a la gola, recordant haver-les cantant, preses de la sarsuela. Ara pense en la moda de les paraules i les influències del 1910 ¿quí usa hui 'trust'?, en aquell temps l'expressió la consideraren els autors -Serrano, Arniches, Garcia Álvarez- gancho de modernitat 'yanqui' per a vendre l'espectàcul. Nos ve el fesol a la cullera, sense espai per a més, raonant de músics i autors valencians que també haveren de triumfar fòra de Valéncia, dic del villener Ruperto Chapí, en temps en els que events com els de Benicàssim actual tenien l'epicentre en 'la Villa y Corte'. Alli i ad allò acodiren autors teatrals com l'alacantí Arniches. ¿Qué no direm de Rodrigo? Sempre escoltem la peça obligada a l'entrar dels membres de la Junta i Consistori de Mantenedors ratpenatistes: L'homenage a Sagunt, s'inspira en la valenta defensa de l'ibèrica Arse, colònia grega, romana Saguntum i desfeta cartaginesa. El músic, en popularisar-se 'El concierto de Aranjuez' no deixa de ser valencià, ni Sorolla pintant per a Amèrica o Benlliure en sa internacionalisació, com Blasco o Iturbi en el cine. Ells deixen pel món mostres de grandea recreadora: en la llum; les remors de les veus i el vent fet música... També -paraula de valencià- és garantia mundial ¡no emmudim la llengua valenciana!