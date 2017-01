La mejor defensa no es un ataque tardío

El Consell parece haber encontrado en la develación de irregularidades la manera más eficaz de contrarrestar las pruebas a favor del 'modelo Alzira' contenidas en la medio desvelada auditoría realizada al adjudicatario de Manises, una de las cinco áreas de salud privatizadas. La táctica es buena, pero presenta un pequeño fallo: No parece un accidente. Aunque sea por contraste con el confianzudo tratamiento dispensado antes, durante y después del parto, digo del Pacto del Botánico al 'cártel del fuego' y a otros respetables contratistas de la Administración se diría, digo únicamente que se diría que Ribera Salud está siendo objeto de una vigilancia especial. Pero, quitado de eso, poco más se le puede objetar a este empeño fiscalizador del Consell. Así que adelante con los faroles. Cumpla con su obligación. Denuncie a quien tenga que denunciar. Establezca, ya que no lo hizo el PP, niveles mínimos de calidad, evaluaciones y régimen de penalizaciones que deben imperar los hospitales de gestión privada. Pero no haga disparates. No se obceque con el dogma. Público = bueno; privado = malo no es una verdad inconcusa. Los primeros pasos dados por el comisionado de la Conselleria en el Hospital de Alzira lo confirman. A no menos de 300 «familiares, amigos y conocidos» prometió colocar en una charla. ¡A buen santo le encomendaron la tarea de supervisar a la firma que se enriquece a costa del dolor ajeno! Aún no guisamos y ya tiznamos.

Por lo demás, necesidad de que la Sindicatura de Cuentas demuestre qué tipo de gestión resulta más económica y eficaz no tiene ninguna el Consell. ¿No van a saber los técnicos de Hacienda y por ende los consejeros el dinero que destinan a cada hospital público o privatizado? De memoria. Por eso hablan y no paran, antes y ahora, de las ventajas de un sistema que, entre otras muchas cosas, ha reducido las listas de espera y el elevado absentismo que tanto daño causa asimismo a la enseñanza pública. ¿Que aún podría costar menos si en tal o cual establecimiento no se percibieran presuntamente comisiones por consumibles y/o se engordasen algunas facturas? Por supuesto que sí. Pero eso tiene fácil remedio. Una rebaja en la anualidad, y asunto concluido. Y al que le interese, bien, y al que no, que se lo deje. No faltará quien se brinde a tomar el relevo.

'El modelo Alzira' es fruto de una típica embarcada zaplanista. El consabido negocio en el que unos pocos ganan y los demás perdemos. Lo endiablado del asunto es que 18 años y varios juegos de manos después nos sale más a cuenta mantenerlo como está que confiárselo a «familiares, amigos y conocidos». Porque tan de interés público es garantizar la calidad asistencial como velar por la correcta utilización de los fondos del erario. Y los principios no pueden ser óbice. China los combina a conveniencia como el otro Marx, Groucho. Y le va de cine.