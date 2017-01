No se detengan en la paradoja. La normalidad es revolucionaria. En una sociedad obsesionada por la novedad y el momento de gloria, la vuelta a la rutina y a la discreción está destinada a ser un auténtico signo de distinción y urbanidad en el futuro. Eso es Voro. Y eso será, espero, Carlos Soler. El niño que inicia su idilio con el fútbol trata de emular con los cromos y en los gestos al futbolista que quiere imitar. Con la edad el fútbol también se transforma en el deporte que incorpora mirada de los hijos. Siempre hay algo adolescente en la fascinación por los jugadores, que en la edad madura aprecia la sensatez y la manera de comportarse dentro y fuera del campo. Más allá de la distinción entre el jugador de casa y el jugador de fuera, que es una fuente de desengaños, la que debería ser abordada es la que delimita a un tipo concreto de jugadores que son los adecuados para un determinado estilo de club. No ha sido nunca el Valencia una entidad fácil para el futbolista personaje, y creo que nos irían mejor las cosas si supiéramos fichar no por posiciones, representantes o coste salarial, sino por el halo de normalidad que puedan transmitir los candidatos. A mí, si un jugador no deambula con auriculares, no luce tatuajes, ha jugado contra uno de tus hijos, estudia, sabe responder preguntas, no se prodiga aún en las redes sociales, y además ha estudiado en los Salesianos como yo, lleva mucho ganado. Si además sabe valenciano y se defiende bien con el inglés, miel sobre hojuelas. No hagamos de él un murciélago. Hay murciélagos que cobran royalties. A nosotros lo que nos va, y lo que nos ha funcionado siempre son los jugadores sencillos en el pase, en las formas y en el trato con la grada de Mestalla. Esa a la que es tan fácil contentar, y que cuando corresponde resulta tan generosa. Nos vendría de perlas una dosis masiva de normalidad y sosiego, porque el otro modelo, el del jugador personaje, ha sido para nosotros una fuente constante de disgustos y decepciones. Entre un Cristiano Ronaldo aullando en las celebraciones de los goles, yo siempre preferiré al jugador que corre a buscar a sus compañeros, como si aún jugara en un partido matinal de sábado. Son elecciones, quizá, de un apasionado del fútbol infantil de los polideportivos. Porque el jugador que no olvida esa inocencia inicial, acabará con un triunfo más solvente y prolongado que el de la venta de camisetas. Yo siempre me sentiré reconfortado cuando me cruzo con Baraja por el Mercado de Colón, o cuando ves a Gayá con bolsas por la calle Sorní. Pasear por esas calles es una de las actividades más normales y apasionantes del mundo y acabará siendo lo revolucionario. Como el fútbol de Carlos Soler. Esperemos que no lo olvide.