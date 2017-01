Hemos sufrido en nuestra comunidad una de las mayores olas de frío de los últimos años con precipitaciones de nieve de intensidad poco frecuente. Los nuevos medios tecnológicos y la predicción del tiempo casi milimétrica a la que tenemos fácil y rápido acceso hacen que podamos estar prevenidos ante tales situaciones. Desde muchos días antes se venían anunciando dichas predicciones que se han cumplido provocando graves interrupciones de tráfico en la A-3 entre otras vías. Bien es cierto, como afirma Manuel Miñés Muñoz, director gerente de la Cámara de contratistas de la CV, que «el despliegue de la UME debería haberse realizado antes dado que se sabía la predicción adversa», para ser más efectivo y evitar males mayores, añado yo. Así mismo la restricción del tráfico de camiones debía haberse decretado antes para evitar el colapso de la A-3. Pero me llama la atención que 500 vehículos y sus casi 2.000 ocupantes se hayan visto sorprendidos por la nieve quedando atrapados en dicha autovía durante casi 20 horas. Niños, personas mayores y otros no tan niños han sido víctimas de dichas situaciones extremas. Y yo me pregunto, cuando una gran mayoría deja su coche aparcado suspendiendo viajes incluso trayectos cortos ¿cómo miles de personas emprenden viajes con niños y personas mayores arriesgándose a quedar bloqueados en la nieve cuando desde al menos una semana antes se venía prediciendo? Falta de previsión por parte de los ministerios competentes y falta de prudencia de algunos más.