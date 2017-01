Tampoco voy a tirarme el nardo diciendo que tuve una epifanía, pero sí saltaron sobre mis ojos ciertos indicios que revelaban nuestro catetismo cuando en París y con 14 años, en un intercambio cultural entre alumnitos de aquí y de allí, descubrí que los franceses no machacaban al que sacaba buenas notas, sino que le admiraban. Al menos en aquellos tiempos, porque en vista de la degradación actual de Francia ahora ya no sé.

Cuando los tiempos estudiantiles de antes de la facultad convenía no destacar demasiado pues el éxito académico iba inevitablemente acompañado de una merma de la popularidad, y ser popular entre los compañeros era lo único importante. El repetidor, el tarugo, el de las gamberradas de pura mala sombra, el grosero, lograba una corte pelotillera de palmeros que le reían las presuntas gracias. El estudioso, el que mostraba un mínimo de sensibilidad, el inteligente, el que manifestaba ganas de aprender, sufría el vacío y la ira del batallón de pequeños energúmenos liderados por un sádico, por un proyecto de futuro psicópata. No parece, por desgracia, que esto haya sufrido grandes cambios. Salvo por la tecnología y el cambio del papel de los libros por la pantalla táctil, el espíritu cavernícola quizá ha aumentado. El chaval que se lió a cuchilladas en su instituto era brillante, tranquilo y educado. Ignoro si le acosaban aunque no me extrañaría, pero en el fondo no importa porque en nuestras aulas se sigue persiguiendo con saña cualquier cabeza que destaque del resto de la manada. Y nuestros políticos, nuestro sistema educativo, nuestros programas de televisión, no son sino un reflejo de nuestra sociedad. El talento siempre fertiliza el odio de la borregada. Hasta que un día, tras tanto vapuleo, un cable chisporrotea y alguien empuña un cuchillo de novela como de Jim Thompson...