El dinero de los partidos

La partida presupuestaria del Ministerio del Interior para financiar los gastos de funcionamiento (compra y alquiler de locales, personal, etc.) de los partidos políticos es de unos 52,7 millones, que, lógicamente, se han de repartir de acuerdo con la envergadura electoral de las distintas formaciones. Hasta los comicios del 20 de diciembre de 2015, la parte del león de estos recursos se repartía entre las dos organizaciones que protagonizaban el 'bipartidismo imperfecto' que había caracterizado la etapa democrática. Desde las mencionadas elecciones, Podemos y Ciudadanos han empezado a recibir también sustanciosas cantidades del erario público. El PP, que disfrutó entre 2011 y 2015 de mayoría absoluta, perdió en 2016 unos 6,5 millones (pasó de 24,5 millones en 2015 a 18 millones el año pasado). El PSOE, que había bajado de 20 a 16 millones en 2011 y años sucesivos, cayó hasta 12 millones largos tras el 20-D, cifra que se redujo aún más después del 26-J. En definitiva, si PP y PSOE todavía acapararon el 77% de esos fondos en 2015, antes de la irrupción en el Congreso de los nuevos partidos, en 2016 el porcentaje se redujo al 55%. Podemos y sus confluencias ingresaron unos 11,2 millones; Ciudadanos, 6,9 millones. A estas cantidades, habría que añadir las cuotas de los afiliados, poco más de tres millones para el PP y algo más de cinco millones para el PSOE, cantidades simbólicas frente a los recursos recibidos del Estado. Y, por supuesto, los partidos también reciben financiación para las campañas electorales, siempre en función de los resultados anteriores. El sistema es, pues, conservador, porque excluye de la subvención a quien no haya conseguido antes representación; con todo, la llegada de Podemos y de Ciudadanos demuestra que el modelo no restringe la competencia ni impide el surgimiento de nuevas organizaciones. Habida cuenta de la gran corrupción que hemos registrado en este país, el sistema de financiación pública, que es soportable para un Estado del tamaño y la envergadura del español, resulta tranquilizador porque evita la conflictiva financiación privada, casi siempre contaminante. Lo único exigible en estas subvenciones es la exquisita transparencia.