Una vez más se pone de manifiesto el que a este nuestro ayuntamiento nos ha llegado toda una promoción de gentes en la que cada uno va a lo suyo. Leo en la prensa el caso de dos fallas de la Avda. del Oeste que han visto como hace escasamente mes y medio se les ha colocado bolardos dentro de su demarcación y en el lugar donde se planta el monumento. Esta descoordinación del concejal de turno es uno más de los compañeros que no tienen en cuenta cualquier arreglo u obra. Esto es muy frecuente en nuestro ayuntamiento, lo que demuestra como ya he comentado que cada uno va a su bola no habiendo planificación. Todo esto, Sr. Alcalde, lo deja a Vd. por los suelos, ya que demuestra que tiene colocados a sus amiguetes y no a los mas preparados.