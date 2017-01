En caso de huida imprevista pocas cosas me dolerían tanto como tener que dejar mi biblioteca atrás, a merced del desastre. A veces imagino con pesar el destino de las colecciones particulares de libros de este país, saqueadas, destruidas o vendidas a cachos en rastros matinales (y ahora en Internet, a veces a precios exorbitantes) por hijos, nietos o sobrinos desmemoriados, chamarileros o vaciadores de pisos. Pocos hechos causan una herida tan profunda al amante de la literatura como la dispersión de los volúmenes que ha acumulado cuidadosamente durante toda una vida. Aunque esos libros acaben alimentando otras colecciones también fraguadas al calor del amor por la letra impresa. En el excelente 'Las armas y las letras' Andrés Trapiello relata la angustia de Juan Ramón Jiménez al saber que su santuario literario había sido profanado tras la entrada del ejército de Franco en Madrid y que sus libros habían ido a parar a manos de tres mercachifles sin escrúpulos. Max Aub tuvo algo más de suerte: solo hubo de esperar treinta años y viajar miles de kilómetros para obtener la restitución de su excelente colección por parte de las autoridades. Su valiosísima biblioteca personal, confiscada al final de la guerra y depositada en la Universitat, acabó muchos años después conformando la base de su fundación en Segorbe.

A diferencia de las de JRJ o Aub, mi colección de libros no es amplísima ni está plagada de tesoros bibliográficos. Es, más bien, una pequeña selva que crece a trozos, a impulsos del comprador que disfruta del hallazgo y la captura y goza de ellos como un placer superior. Por formación e intereses abundan en los estantes los libros de ciencias sociales y humanidades: biografías, estudios sobre sociedad y política, ensayos sobre literatura y cultura, historia del periodismo, música popular, fútbol. Hay unos cuantos que me han acompañado fielmente en todos mis traslados (incluso en los circunstanciales) porque me veo incapaz de separarme de ellos. Y hay, camuflados entre tanto autor y texto de enjundia, algunos libros infantiles de los que me resisto a desprenderme por una mera cuestión sentimental: llevan demasiados años conmigo y me proporcionaron tan buenos momentos en mi niñez que me resultaría imposible deshacerme de ellos.

En un estante bajo del despacho descansa la pequeña sección hemerográfica de mi biblioteca. Allí reposan, más o menos protegidos del polvo, un par de tomos de Deportes, la publicación futbolística más longeva (y una de las más dignas) de la historia del periodismo valenciano. También hay una colección de diarios de mi adolescencia y juventud que dan cuenta de sucesos que convulsionaron al mundo y éxitos del Valencia. Y un Almanaque de LAS PROVINCIAS que, torpemente forrado con las malas trazas del principiante, conservo con especial mimo: el anuario publicado en 1939. Lo compré hace años como parte de un trabajo de investigación histórica e, ideología y fanfarrias del Año de la Victoria aparte, me sigue resultando fascinante por su detallismo y profundidad.

Ese Almanaque de LAS PROVINCIAS es la misma publicación que mañana se presenta en el Ateneo. Lleva relatando nuestra historia, con afán compilador, desde hace casi siglo y medio. En sus páginas se fogueó un jovencísimo Vicente Blasco Ibáñez y escribieron año tras año los primeros espadas de nuestras letras. En lo que respecta al fútbol, el Almanaque prestó atención especial a aquel deporte de ingleses que llegó a la ciudad con olor a naranjas y puerto en los albores del siglo XX. Fue en el libro de 1924 donde Antonio Calvo Basset, el primer redactor jefe de Deportes que hubo en LAS PROVINCIAS (que me corrija don Francisco Pérez Puche si me equivoco) publicó la primera síntesis histórica sobre el fútbol en Valencia, a la sazón en pleno despegue. Desde entonces el Almanaque es fuente indispensable para conocer el relato de cada año natural, las polémicas con jugadores y entrenadores, los títulos y fracasos. El pulso, en definitiva, que marca la vida deportiva y social de los clubes de la ciudad.

Desafortunadamente, el Almanaque dedicado a recordar 2016 no relatará los éxitos del Valencia. Más bien todo lo contrario. Reflejará un desconcertante año en el que el club, dirigido desde la distancia, rodeado por unas nubes que solo ahora parecen empezar a disiparse, alternó decisiones arbitrarias e inexplicables con chispazos de arrestos y genialidad dirigidos por Voro González. Ojalá el anuario dedicado al curso que viene sea capaz de hacernos recordar que todo fue una simple pesadilla.