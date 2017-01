Al alcalde de Valencia

Me dirijo de nuevo a Ud. en mi propio nombre y en el de tantos católicos valencianos como yo, por su última idea luminosa consistente en 'velar' por la contaminación acústica de la ciudad, anulando el son de las campanas de la Iglesia de San Nicolás a las 9,30, 12 y 20 horas. En concreto, las campanadas de las 12 a.m. invitan al rezo del Angelus a todos, incluso a los que están trabajando. Por si Ud. no lo sabe, es costumbre arraigada entre los católicos. Veo que sigue obsesionado en ir contra la tradición, eliminando las imágenes católicas de nuestro tanatorio, el Belén que trasladó a la plaza de la Catedral porque seguramente no lo quería divisar desde su privilegiado balcón, ausentándose de cualquier procesión religiosa, etc.

Por favor, recapacite. Insisto que el sonido de las campanas llevan un lenguaje; esto es, recuerdan a los valencianos que Dios y la Virgen existen aunque Ud. se empeñe en ignorarlo e incluso borrarlo.

Le ruego por tanto que reflexione sus decisiones y que ceje su empeño de ir contra las costumbres y que es el alcalde también de los valencianos católicos. Sus decisiones tan desafortunadas nos duelen ya que no son sino manía al 'bonus odor christi'.

¿Hasta pronto...?