Y AHORA... LA POBREZA VEGETAL

Del término general de pobreza (no tener dinero para comprar lo básico para vivir) derivó el acertado concepto de la pobreza energética (no poder pagar el recibo de la luz) y ahora acaba de acuñarse el de la pobreza vegetal, tan reciente que ha surgido tras las últimas heladas y lluvias intensas que han diezmado y encarecido muchas producciones hortofrutícolas en toda Europa.

Por pobreza vegetal se entiende, pues, la gran limitación económica a la que se ven empujados muchos consumidores, porque no pueden pagar a diario los elevados precios que alcanzan hoy diversos artículos de alimentación tan habituales como lechugas, calabacines, pimientos, tomates, berenjenas, judías verdes...

Entre el hielo y las fuertes lluvias se han estropeado muchas plantaciones en todo el sur de Europa. Primero ocurrió en Italia, Grecia y Turquía y después también en el litoral sur y este de España, aunque en este caso con menor incidencia. Al mismo tiempo se han perdido producciones de Europa central que otros años se salvaron. Allí es más frecuente que se pierdan por la meteorología invernal, pero como en campañas pasadas llegaron a buen término, probaron suerte de nuevo, y esta vez no la ha habido.

Todo ello se ve agravado, además, con el hecho de que las lluvias y nevadas no dejan realizar nuevas plantaciones de hortalizas, así que se va a alargar algo más el ciclo de cierta escasez y carestía.

En medio de este panorama surgen las quejas de quienes ven anómalo que un kilo de calabacines se ponga a más de 10 euros ¡en enero!, o que apenas se encuentren lechugas sanas y tomates que sepan a algo. Artículos de lujo, los llaman. Y no van desacertados, no. Porque la sociedad actual ha olvidado que la disponibilidad de tomates, pimientos, calabacines o judías tiernas se limitaba hasta hace tres o cuatro décadas a seis o siete meses del año, entre abril y septiembre, más o menos, y se acortaba o alargaba el periodo en función de la meteorología. Pero en invierno, coles, repollos, patatas y cebollas; y alcachofas si no helaba. Todo lo demás, ni artículo de lujo, sencillamente no había. Luego se estableció la abundancia, que la meteorología trunca de vez en cuando.