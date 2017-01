Han vuelto. Los adorables Masey Fergusson han sido vistos de nuevo en la ciudad de las Artes y las Ciencias. El entrañable New Holland está de nuevo entre nosotros; los Fendt, los Case, los John Deere, Kubota y tantos otros han regresado al centro. Y entre pitos de guardias alarmados han vuelto a ser fotografiados, sin respeto a la norma, delante del Ayuntamiento. Hay que anotar la fecha, 26 de enero de 2017, porque ha sido un punto de inflexión. Cuando un gobierno, una administración pública, una corporación valenciana recibe su primera manifestación, pasa un bautismo de fuego; pero cuando recibe una tractorada, ah, eso es arte mayor. Una protesta con tractores significa que la veleta electoral está cambiando, que se acerca la mitad de la legislatura, que el melón ya está calado, que el personal ya sabe de qué tranco cojean los que mandan y que se abre el grifo de la lluvia ácida. Si los agricultores vienen desde El Perellonet y no lo hacen ni por la sequía ni por la PAC, sino por los impedimentos que el concejal de Movilidad está poniendo a la idem, esto se anima. Y ya va siendo legítimo decir que la ciudadanía se está hartando del señor Grezzi en particular y de esa pinza Compromis-Podemos que tiene al PSOE cautivo de sus prejuicios.

Hoy se celebra el 150 aniversario del nacimiento de Blasco Ibáñez. Y no sé si, con tal motivo, vamos a recuperar todos el descaro con que Don Vicent exponía las cosas. Si la corporación prohíbe que en San Nicolás se toquen las campanas, si se pretende que las parroquias paguen Impuesto de Bienes Inmuebles y las procesiones vuelvan al claustro, aquí, sencillamente, se está volviendo a un blasquismo que, poco a poco, va a tener respuesta. Para defender el derecho a ir a comer al Perellonet sin macerarte los riñones por los bloques anti tanque que ha puesto la grezzimanía, desde luego; pero también para defender, a estas alturas de la vaina, la libertad religiosa, oiga...

Lo curioso del caso -algo conté ya- es que toda esta protesta, antes del gasto en combustible, ha pasado por una fase de ruegos, reuniones y consultas que los de Compromis rechazan altaneros y que Sandra Gómez suele recibir con el grado de paciencia y templanza con que está preparando sus oposiciones a la Alcaldía. Y es que hay que ser muy sordos para no entender que la Casbah es un barrio más de la ciudad y que en esa carretera se juegan, por la coña de cambiar las cosas, los intereses de más de un centenar de establecimientos de hostelería, y ese magnífico invento llamado el tomate del Perelló.

«Va a ser que no», dijo el alcalde, el jueves, concisamente, ante el primer aviso. Pero veremos. Se acerca el ecuador y en muchos pueblos va a cambiar la geometría municipal como está pactado. En Valencia hay una oportunidad de oro, una «conjunción astral». Si Sandra quisiera, si existiera un proyecto de PSOE en esta ciudad...