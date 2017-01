El regreso de Sánchez

Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE que fue obligado a dimitir por su resistencia a prestar al Partido Popular el apoyo parlamentario que finalmente ha hecho posible la investidura de Rajoy, anunció ayer en Dos Hermanas (Sevilla) su intención de presentarse a las elecciones primarias para el cargo que abandonó en octubre y que se celebrarán previsiblemente en mayo, antes del congreso federal ya convocado en junio. Sánchez ha tomado esta decisión tras sondear la actitud de la militancia, y cuando inesperadamente el exlehendakari Patxi López ya había dado el paso, precisamente con un discurso semejante. El político vasco piensa que el PSOE se equivocó al brindar su abstención a Rajoy. Y cuando se considera seguro que la presidenta andaluza, Susana Díaz, la dirigente que encabezó la defenestración de Sánchez y que actualmente inspira a la gestora, dará también un paso delante. Si así fuera, Díaz competiría contra dos contrincantes ubicados en el mismo espacio, con lo que la irrupción de López sería para ella ventajosa. Con o sin Sánchez, resulta evidente que el PSOE padece un fractura interna: una parte del socialismo no respalda la fórmula de la colaboración con la derecha y postula un pacto de izquierdas, en tanto otro sector está cómodo con la posición actual, en que el PSOE logra colmar determinados objetivos por el procedimiento de pactarlos con el Gobierno conservador. Este dilema debe resolverse, y hace bien Sánchez al suscitar con crudeza el plebiscito: después, la democracia interna consistirá en que la minoría acate la posición de la mayoría y en que ésta respete a aquella, sin acallarla ni intentar destruirla. Las elecciones primarias, que depositan en las bases las grandes decisiones, no son inexorables pero son irreversibles: ahora el Partido Socialista saltaría por los aires si alguien tuviera la ocurrencia de poner en duda su celebración. De ahí que el PSOE no tenga más remedio que someterse al dictamen de la militancia. Esta sociedad poco entusiasmada con la clase política agradecerá sin duda el esfuerzo de un partido por quebrar sus anacronismos oligárquicos y ponerse en manos de sus propios miembros.