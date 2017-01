PERE FUSET EN NIZA

En 1995 se firmó el 'Pacte del pollastre' entre UV (Unión Valenciana) y PP (Partido Popular). De este modo accedió Eduardo Zaplana a Presidente de la Generalitat. El nombre del acuerdo se debe a que fue firmado en el despacho de Federico Félix, una de cuyas actividades empresariales es el pollo. Por añadidura era el presidente de AVE o Asociación Valenciana de Empresarios. El pacto se rubricó a las 2 de la madrugada. Si Federico Félix se mantuvo despierto fue porque practica el ciclismo en las carreteras de Náquera, Serra y Barraix, el histórico circuito dominical de los aficionados al ciclismo. Cuando era joven, este servidor de ustedes sumó muchos kilómetros aquí.

El caso es que uno de los políticos de UV, Vicente Martínez Marco, se pasó al PP. Fue concejal de Sanidad, Protección Civil, Consumo y Bomberos. Interiormente le consumía su afición por el marisco, gamba a gamba, mariscada a mariscada, 'golpe a golpe, verso a verso' (admiraba este poema que atribuía a Joan Manuel Serrat y no a Antonio Machado).

A pesar de tener bajo su mando al honorable Cuerpo de Bomberos (¿quién no se acuerda del señor Pechuán, ingeniero jefe de este cuerpo en los años cincuenta del siglo XX?) su incendio marisquero no pudieron apagarlo con las técnicas profesionales, ni siquiera con dos vehículos auto bomba. Y nuestro concejal pedía otra ración más de gambas.

Solía operar en la zona de la Malvarrosa, lugar donde a la sazón había un par de locales con marisco recomendable. Pero su radio de acción se extendía al resto de la ciudad. Hasta que un día alguien -de su propio partido, el PP, o del anterior, UV- filtró a la prensa una remesa de facturas perfectamente legibles: cigalas, gambas, mariscadas, algo de percebe, quisquillas etc.

A mí me hizo bastante gracia la exclusiva mundial porque comparada con la que publicó el Washington Post sobre el Watergate de Nixon, lo del concejal Martínez Marco era entrañablemente valenciano. Siempre me ha divertido la pecadora palabra 'mariscada'.

Por el contrario, Pere Fuset, concejal de Cultura Festiva y Presidente de la Junta Central Fallera, no es partidario del marisco porque es hipocondríaco y muy cuidadoso con su salud, hasta ahora, de 'ferro colat'. No ignora que el marisco está contraindicado para el ácido úrico. Esta enfermedad puede que la descubriera el doctor alemán Karl-Günther von Sömmerring en 1922, muy aficionado al 'räuccherfisch' (arenque ahumado del Báltico). Fuset, por si acaso, come, con cargo a los presupuestos municipales, bocadillos, papas, frutos secos, olivas, 'tramussos', sandwiches y embutidos, el muy fallero 'blanc i negre', contraindicado para el colesterol.

Esta es una parte de la información que publicó LP el miércoles 25 de enero. Todo el avituallamiento lo encarga a un bar, El Niza. No está en la Costa Azul, sino en la calle San José de la Montaña, 1, Valencia. Al parecer, el gerente de El Niza (¿no trabajaría su cocinero unos años en Niza?) pertenece a la misma falla que Galiana.

Intrigado por este tráfico de influencias de papas, olivas y bocadillos, el jueves 26 fui a almorzar a El Niza. Naturalmente de incógnito y vestido de fallera para no levantar sospechas. Me pareció que estaba aparcada una furgoneta, camuflada, con las siglas de la CNN norteamericana, a unos cien metros. Me fijé mejor y resultó ser la de una empresa de Pamplona, Correos Navarros Navideños. El Niza es un bar como hay miles en la ciudad y no reciben los favores de Pedro Fuset. Por lo visto hay que ser fallera para conseguirlo.

Tomé asiento en un taburete de la barra, según se entra, a la derecha. Empecé a mirar disimuladamente. La cocina es muy pequeña, pero limpia, igual que 'les toilettes'. Oriné y era como si estuviese en el hotel Negresco, Promenade des Anglais (Nice).

En un rincón hay una reproducción del 'Guernika' de Picasso. ¡Qué extraño!, pensé. Guernika no está en Nice. Había cuatro o cinco tortillas. Pedí la de espárragos. También había de patata y de cebolla. Boquerones y bonito en aceite. Y un gran bote con 'cacaus' sin pelar. Hay un altillo con mesas. Dos jubilados bebían cortados. Otro cliente comía un bocadillo. Me atendió un chico con gafas. A mediodía ofrecen un plato de caliente. El Niza lo frecuentan los vecinos del barrio y los falleros liderados por Fuset. Es asombroso que este diminuto bar haya servido al Ayuntamiento cáterin, bocadillos y menús por un montante de 12.981,32 euros desde 2015.

Cuando me voy, la furgoneta de Correos Navarros Navideños ya no está.