Otra vuelta de rosca

En la línea que ya va siendo habitual, el pasado jueves el pleno municipal de Valencia tomó un importante acuerdo en materia religiosa, que tenía su origen en una iniciativa procedente del grupo València en Comú, cuya lectura me dejó perplejo por su inaudito sectarismo en la materia, y me llevó a recordar los incendiarios discursos que en cuestión religiosa pronunciaba D. Álvaro de Albornoz en las Cortes republicanas, cuyo contenido horrorizaba al propio Azaña, como deja dicho en sus escritos. La propuesta del grupo citado, con levísimos e insignificantes retoques, fue aprobada por el pleno, con la oposición de los concejales procedentes del PP y de Ciudadanos, a pesar de que estos últimos intentaron llegar a algún tipo de transacción para aminorar la dureza de lo pretendido, cosa que fue ignoraba por la mayoría gobernante. Así es que el pleno tomó un acuerdo que, además de estar caracterizado por el carácter intransigente ya señalado, constituye un episodio estrambótico, antijurídico y muy poco político.

Efectivamente, tanto en la propuesta que dio lugar al acuerdo como en éste mismo, subyace la idea de convertir España y sus instituciones en un estado laico, al propio tiempo que se hace una interpretación puramente laicista de nuestra Constitución, que en absoluto se adecua a la letra y espíritu de la misma, porque en su artículo 16, en el cual se regula la cuestión religiosa, los constituyentes, a mi juicio con buen criterio, se situaron equidistantes entre una forma confesional de estado u otro modelo laico, y optaron por una fórmula de aconfesionalidad, con reconocimiento de la relevancia social e histórica de la Iglesia Católica en nuestro país, y con un mandato expreso que han de cumplir todas las instituciones del Estado, cuando establece literalmente lo siguiente: «Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.» ¿Es que el Ayuntamiento de Valencia, por arte de birlibirloque, ha dejado de ser un poder público? Desde luego, el acuerdo adoptado y que motiva estas líneas no parece que vaya por el camino de la colaboración que norma el precepto constitucional, sino más bien supone la regurgitación de decimonónicos prejuicios antirreligiosos.

El modelo por el que se inclinaron nuestros constituyentes (hay que recordar a este respecto el brillante discurso pronunciado por Carrillo a favor de la redacción de este artículo) se halla en la línea del seguido por otros países de nuestro entorno político y cultural como Italia, Alemania, Bélgica y tantos otros que sin ser confesionales asumen el elemento constructivo y promocional que el hecho religioso aporta a sus respectivas sociedades, en la misma línea que un filósofo agnóstico como Habermas ha defendido en muchos escritos suyos, ¡pero, claro, pedirles a los proponentes de este disparate aprobado que lean algo y se documenten es como tratar de que mi gato amamante a una perrita! Es un oxímoron.

Por otra parte, desde el punto de vista del constitucionalismo, es un absurdo identificar automáticamente, como se hace en la propuesta y el acuerdo aprobado, laicismo con democracia -se dice textualmente que «el laicisme és un señal d'identitat del poder civil, la llibertat individual i la democracia» (sic), ¡ahí queda eso!-, lo cual constituye una irracional petición de principio, porque ha habido estados laicos -el III Reich, por ejemplo- que no han sido modelos de democracia precisamente, mientras que actualmente la mayor parte de los países nórdicos, empezando por Gran Bretaña, siguen siendo estados confesionales, y nadie se atrevería a decir que en ellos no reina una sociedad democrática. Es más, el país más confesional de la Unión Europea, digo de Grecia, está gobernado nada menos que por el señor Tsipras, del partido Syriza, epígono de nuestro nacional Podemos y sus confluencias, y no me imagino que a sus admiradores españoles se les ocurra acusarlos de antidemócratas.

Entre las muchas ocurrencias que se contienen en los doce puntos del acuerdo aprobado, y cuyo comentario desborda los límites de un artículo periodístico, se halla la propuesta de elevar al Gobierno y al Congreso la adopción de una suerte de ritual fúnebre civil para el caso de catástrofes, defunción de personalidades, etcétera, cuando lo cierto es que en estos supuestos son las familias de los finados quienes deciden libremente qué tipo de homenaje se ha de rendir a sus deudos. En la propia Francia, ejemplo originario de república laica, con ocasión de graves atentados terroristas, los funerales de estado se han celebrado en la catedral de París, con asistencia de las familias que así lo han deseado y presencia de las más altas autoridades de la nación, sin que por ello a Hollande y sus ministros les haya dado un pasmo mental que cercene su personal agnosticismo.

Como digo, el acuerdo municipal es una 'joyita' que requiere más una tesina que un comentario de prensa, porque se adentra en procelosos ámbitos de la legislación tributaria, hipotecaria, y de las relaciones internacionales, que no son precisamente competencias municipales. En lo único que estoy acuerdo es en el punto 9, cuando se reclama información sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, esa misma declaración cuyo artículo 18 -ruego al lector que lo repase- se halla violentado por la obcecación del acuerdo municipal.