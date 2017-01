El nocivo tique de la compra

Algunas cadenas de supermercados han anunciado su propósito de anular la emisión de tiques de papel con la relación de cada compra. Técnicamente lo denominan 'formato papel', que queda muy guay. Lo dijo primero una cadena y a renglón seguido se han sumado otras, no sea que se vaya a decir de ellas. Porque lo hacen por el bien del medio ambiente, por supuesto. La salud del planeta y todo eso, por tanto es de esperar que aguarden que la gente lo aplauda. Son palabras mayores. La sensibilidad popular, tan a flor de piel en otras cosas, se hace poco de notar en estas batallas. Apenas alguna respuesta advirtiendo que es exigible por ley la factura en papel -formato papel- y no conformarse con la electrónica. Por tanto se cuidan en salud los promotores del ahorro y avisan de que lo harán paulatinamente y darán opción. Veremos a la larga, porque con tan buenos objetivos cómo vamos a decir que no.

Hagan la prueba de medir la extensión de papeles, cartones y plásticos que se llevan a casa envolviendo todo lo que compren. Si han adquirido una bolsa de plástico, no la cuenten, porque es de suponer que harán de ella buenas reutilizaciones domésticas hasta que acabe recogiendo desperdicios para el contenedor, incluso basura plástica traída del supermercado y educadamente vertida en el depósito para el plástico. Lo que tenga difícil medición calcúlenlo a ojímetro, más o menos. Porque se trata de comparar con la nimiedad del tique. Yo lo acabo de hacer. Incluyendo las bolsas de cada barra de pan he sumado 3 metros cuadrados de papel, cartón y plástico, frente a 60 centímetros cuadrados del tique. No hay color, el 0,2%. Pero la Tierra peligra por culpa de los nocivos tiques mínimos. Las toneladas de catálogos publicitarios que imprimen, nos endiñan y van a la basura también son inocuas.