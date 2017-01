Quizá no hayan visto las imágenes en los informativos, pero el vídeo es desolador. Un inmigrante negro se ahoga en el gran canal de Venecia mientras pide auxilio a los pasajeros de los barcos turísticos. La tripulación lanza varios salvavidas, pero él no sabe nadar y no logra alcanzarlos. Todos miran cómo se hunde, pero nadie salta al agua para rescatarlo. Fallece. Recuperan el cadáver y encuentran el permiso de residencia del ahogado en un bolsillo. Se niega la ayuda a un ilegal, pero muere una persona. Lo relatado asusta. No se trata de ser héroes, pero es una tragedia que los seres humanos no se salven a sí mismos. No hablo del villano de Trump, sino de la gente común. El suceso refleja que «este mundo está traicionando a la vida». El entrecomillado pertenece a José Luis Sampedro, del que el próximo miércoles se cumplen 100 años de su nacimiento. Léanlo. Sus palabras ayudan a profundizar en los pliegues del alma humana.