GRITOS EN LA TAPIA

Contra las gestiones de la Virgen de la Cueva, de las que no se fía el ministro de Energía, Álvaro Nadal, estará siempre nuestra creencia en el 'Zaragozano'. La paremiología es siempre consoladora y decimos que siempre que llueve escampa, pero olvidamos que cada vez que escampa vuelve a llover. Rajoy, que no es que sea invulnerable a los fenómenos atmosféricos, sino que ignora que existen, ha argumentado que va a llover y que eso va a dar lugar a una bajada de la luz. Los pobres siempre damos en creer en milagrerías, ya que lo más curioso de los milagros es que ocurran. En el fondo, y también en la superficie, que en él quizá sea lo más profundo, está persuadido de que va a volver a llover y esto va a dar lugar a una bajada del recibo de la luz, que ya no es de recibo para muchos españoles.

¿Por qué esto que llamamos vivir, que no hemos elegido ninguno de nosotros, nos cuesta tanto a todos? La vida tiene un precio, sin duda, pero se lo ponen otros. Es injusto que estemos todos obligados a ganarnos la vida a la que llegamos sin nuestro permiso. ¿Por qué hay que ganarse la vida que desde el mismo instante de nacer hay que darla por perdida? Los que somos inevitablemente cristianos, y en alguna medida sartrianos, nos resistimos a confesar que no estaba descaminado aquel estrábico sublime que se murió creyendo que el ser humano es una pasión inútil. Mucha duda cabe y por todos los resquicios puede entrar, más o menos holgadamente. Esto es tan cierto como la luz que nos alumbra, que cada vez tiene un precio más alto. «Luz, más luz», y sobre todo más barata, que no se puede vivir a ciegas, gritando frente a una tapia cerrada a cal y canto, pero sin ninguna canción que no nos suene a la que hemos oído otras veces. Nos entra por un lado y no nos sale por el otro, como eso de hacer los ajustes necesarios, que están al caer. Después de enero.