Gila está vivo

Tú te piensas que es broma, una parodia, producto todo del ingenio de un humorista que saca petroleo de cualquier terreno por difícil que parezca, que cómo va a ser eso posible, ¡ja-ja-ja, qué risa, qué tío!, ¿te acuerdas?, sí hombre sí, el monólogo del soldado, las míticas conversaciones telefónicas, cuando descuelga el auricular para hablar con el enemigo, «¿oiga? sí, que a qué hora van a atacar, ¡ah! ¿y no podría ser un poco más tarde», o ese momento desternillante, mágico, el de «¿y saben cuántos van a ser? Uy, pues no sé si vamos a tener balas para todos...», o lo que contaba del cañón que habían comprado y que no tenía agujero por lo que en lugar de disparar el proyectil debían mandar a un señor bajito corriendo con la mortífera carga, o el del barco, un acorazado que se les había hundido y que estaban pensando en utilizarlo como submarino. Una mente extraordinaria para un humor fuera de lo común. Pues bien, para los amigos de las conspiraciones, para los que piensan que Elvis sigue vivo, que el hombre no ha llegado a la Luna y que Hitler en realidad no se suicidó en el búnker de la cancillería sino que se marchó a vivir tranquilamente a Argentina, tengo que decirles que el gran Gila también sigue entre nosotros, no en cuerpo pero sí en alma (con perdón de los censores de lo religioso), al haberse reencarnado en la figura del alcalde de Zaragoza, un tal Pedro Santisteve, a quien Dios guarde muchos años (más perdones), de la marca blanca podemista en la capital aragonesa, que en la presentación de los actos conmemorativos del 90º aniversario de la Academia Militar de Zaragoza pidió «una Academia Militar no militarista», así, como el que no quiere la cosa, tralará, tralarí. Lo siguiente, por supuesto, será sustituir los uniformes de soldados y oficiales por camisas hawaianas con pantalones cortos y chanclas de combate, los cascos por sombreros Panamá y el Cetme por chorizo de Cantimpalos para ofrecer al enemigo en señal de buena voluntad y deseo de sincera amistad. Ya se lo pueden imaginar, en las misiones de paz en el extranjero, cuando llegue el contingente español a tierras hostiles, Irak, Libia, donde sea, y nuestros soldados (que ya no se llamarán soldados sino cooperantes) del Ejécito (que no será Ejército sino grupo de amistad fraterna) bajen de sus 'vehículos' (nada de transporte militar, irán en bicicleta) formando ante las compañías de los marines USA, hola, buenas, que venimos de parte del señor alcalde de Zaragoza pero de buen rollo, ¿eh?, aquí nada de pelear ni tirar bombas ni todo eso, que a ver si nos vamos a hacer daño. Lo increíble, lo impensable, lo que no te esperas, acaba sucediendo con esta nueva política que es más vieja que esa trenka con colmillitos en lugar de botones que yo saco todos los inviernos del armario en cuanto aprieta un poquito el frío. ¿Qué será lo siguiente, que no dejen repicar las campanas de una iglesia porque provocan «exceso de ruido»?