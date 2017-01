BUENA FORTUNA

La elegancia siempre es sutil. En los tiempos de Donald Trump que estrenamos la semana pasada, el poder no se ejerce, sino que se ostenta, en el peor sentido de la palabra. La bravuconada, el desplante y los malos modos, los análisis burdos y las conclusiones simplonas o el anuncio de decisiones trascendentales en los 140 caracteres que permite un mensaje de Twitter han sustituido a la voluntad de, al menos, aparentar buena educación, plantear conclusiones que parezcan fundadas o firmar decisiones ampliamente argumentadas. No es que los tiempos anteriores fueran mejores, pero se intentaban guardar las formas. Si no se era culto o no se contaba por interés por las artes, tampoco era plan de ponerse a bostezar en mitad de un concierto. Si se tomaban medidas impopulares, se intentaba hacer con mensajes que no excitaran en exceso a los oponentes. Si se era muy rico, se procuraba no practicar el exhibicionismo.

Siempre hubo excepciones, pero es llamativo hacer bandera del desprecio a los otros por no pensar como uno mismo, humillar sin miramientos al imponer las propias conveniencias a quien no puede defenderse y buscar el aplauso fácil de los propios, aunque tense el país hasta unos niveles que, si la cosa no se frena un poco, pueden llegar a ser muy desestabilizadores.

Con esta cultura del exceso, ha resultado especialmente llamativa la despedida esta semana de Juan Luis Gómez-Trenor, histórico empresario valenciano con una fortuna estimada en más de 2.300 millones de euros, según la revista Forbes, que lo situaban como el segundo hombre más rico de la Comunitat y un de los primeros de España. Quizás algún aficionado a pasear por el centro histórico se haya sorprendido al ver la fotografía y reconocer a ese señor mayor que salía a veces de un edificio de la calle de la Paz. Decir que Juan Luis Gómez-Trenor era discreto es hasta quedarse corto.

Miembro de una de las ramas de la gran familia burguesa valenciana, se dedicaba a sus negocios y no era habitual de los saraos en los que algunos buscan cualquier forma de meter el pie, mientras que otros no tienen más remedio que acudir. De firmes convicciones, quienes le trataron insisten en que no se le recuerda ni una mala palabra ni un mal gesto. Austero y de gustos sencillos, ejerció la generosidad desde bien joven y sólo se conocían las aportaciones que realizaba cuando lo declaraban en su memoria anual Cáritas o Casa Caridad. Aunque su gran fortuna está vinculada a un producto tan americano como la Coca-Cola, de cuya embotelladora para Europa era un socio fundamental, su huella personal poco o nada tiene que ver con las nuevas formas del poder en América. Vivimos tiempos en los que la demagogia da frutos, pero también llegará la resaca de toda esta borrachera. A ver qué pasa.