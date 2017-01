¿Qué tarifa eléctrica tiene usted?

Antes que nada, para espantar equívocos, una declaración de principios: no estoy a favor de que suba la electricidad y me gustaría pagar menos. También considero que las compañías, y no sólo las eléctricas, tienen a veces comportamientos digamos que poco amables, y, en contra de lo que debería ser, no se esfuerzan por corregir esa mala imagen que se ha generalizado. Así que, tanto firmas eléctricas, como de comunicaciones, financieras, de seguros y otras, se han convertido en arquetipos de maquinarias sin rostro que la mayoría de los usuarios, sus clientes, consideran que actúan en su contra y sólo centradas en subir beneficios a toda costa. Al menos esa es la mala estampa que han generado a nivel popular. Y nadie hace mucho por desmentirlo, empezando por esa antipatía globalizada de los teléfonos de atención que son máquinas parlantes que de dejan en el limbo, o, en el mejor de los casos, te ponen con alguna persona de acento muy lejano que, aparte de identificarse con su nombre, no sabes para qué, tampoco sabe resolverte la cuestión de turno y transmite la sensación de que vas a ser tú, el molesto por lo que sea, quien querría engañar al poderoso. El burlador burlado.

Centrándonos en la electricidad, que tan en boga está en los últimos días por las subidas de precios en las subastas, hay que considerar también que todo el galimatías se basa, por supuesto, en la desinformación que al respecto existe entre los ciudadanos. ¿Cuántas personas conocen de verdad qué tarifa eléctrica tienen?, ¿quién sabe dónde se ubica su contador eléctrico y de qué tipo es?, ¿cuántos se han acercado alguna vez a mirarlo, para comprobar siquiera si notan alguna anomalía?

Nos quejamos de lo cara que nos cobran la luz, pero pocos conocemos con certeza los términos de nuestro contrato. ¿Es tarifa regulada o libre?, ¿estaremos pagando un exceso de potencia contratada?, ¿ha subido el último recibo porque realmente hemos consumido más ese mes, ya que usamos más la calefacción y son más horas nocturnas, o porque se trata de una lectura estimada que no corresponde, o quizá haya algo raro a controlar y corregir? Hagan un muestreo a su alrededor, a ver cuántas personas tienen buen conocimiento de todo ello. Lo más habitual es que les digan que no lo saben y que además no hay quien entienda el recibo. Es decir, no sabemos nada, pero nos quejamos de lo que desconocemos. Incluidos quienes están en el mercado libre, que no se ven afectados por las subastas, que sólo inciden en la tarifa regulada PVPC. ¿Tampoco revisan ni entienden las cuentas del supermercado o de un restaurante?

Esa desinformación general, que nadie se ocupa de enmendar, es el río revuelto en el que caben más ganancias de pescadores. Los negocios están para ganar, pero también deben tener su contrapeso con conocimiento. En su defecto, emergen quejas sistémicas, que duran unos días y luego escampan, como suelen. Y a otra cosa.