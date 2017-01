SALVADOR Y COLOMER

Todo es comunicación. Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr... las redes sociales han abierto un universo que permite a los usuarios disponer de nuevos canales con los que mantener el contacto. Algunos partidos no han dudado en instruir a sus altos cargos en comunicación y redes sociales, conscientes de la necesidad de llegar a nuevas bolsas de electorado. Y no parece una mala idea. La búsqueda de mensajes más claros y de canales más rápidos resulta un debate apasionante... sobre el que no les pienso decir ni una palabra más. Porque a la hora de la verdad, la fontanería de los partidos sigue utilizando los mismos métodos para repartir amenazas entre los cuadros que no aceptan el ordeno y mando. Leo esta semana en un digital que la pareja que forman la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, y el secretario autonómico de la Agencia Valenciana de Turismo, Francesc Colomer, están en el punto de mira por la gestión al frente de sus respectivos departamentos. El análisis, al que no le resto ni una pizca de interés, tiene mucho de mensaje en clave interna, a mitad de camino -aseguran- entre la vicesecretaría de Organización del PSPV y la representación valenciana en la gestora del PSOE. A la consellera se le achaca un eventual descontento desde ámbitos empresariales por su inacción en materia de Infraestructuras. De Colomer se dice que no ha sabido manejar la plantilla de Turismo. La realidad es que la labor de Salvador al frente de su departamento no resulta, ni mucho menos, de las más cuestionadas del Consell. Y la ley de la función social de la vivienda es una de las normas de las que Ximo Puig saca pecho cuando se pone a hacer balance de su gestión al frente del Ejecutivo valenciano. Y Colomer acaba de regresar de Fitur con un reconocimiento unánime por parte de todos los sectores implicados en el certamen. De manera que puede ser que sí, que la figura de uno y otro esté en cuestión. Pero que nadie lo dude. A Salvador se le sacude por no haber aplaudido esa decisión, que nadie le consultó, de nombrarle a Francesc Romeu director de accesibilidad de FGV. Quizá se esperaba de la consellera una sonrisa y que mirara para otra parte, en lugar de dejar constancia de su malestar por tener que tragarse ese sapo. Y a Colomer se le señala por atreverse a reivindicar la celebración inmediata del congreso federal del PSOE -la posición contraria a la que defiende Ximo Puig- y por defender la estructura provincial del partido, que Blanquerías ahora quiere eliminar para acallar las voces discrepantes. Las redes sociales tienen su valor, no lo duden. Pero la gran novedad es que el aparato del partido se atreva a amenazar a una consellera y un secretario autonómico. Eso sí que es innovar.