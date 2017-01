La rampante desigualdad

Nuestra clase política, tan atenta a las encuestas, debería acostumbrase a leer las estadísticas. Y a estremecerse con ellas, llegado el caso. Porque las instituciones oficiales españolas están avisando de que la crisis económica 2008-2014 ha tenido efectos devastadores no sólo sobre el empleo, sino también, y sobre todo, sobre la igualdad. Las diferencias sociales se han acentuado con nuevos desequilibrios, se ha incrementado la pobreza, la clase media ha adelgazado y los jóvenes están situación mucho más precaria. Y el Banco de España acaba de dar de nuevo la voz de alarma sobre estas cuestiones al publicar la Encuesta Financiera de las Familias que se confecciona cada tres años. La recién publicada abarca el periodo 2011-2014. De tales análisis, la riqueza mediana de las familias ha descendido hasta los 190.400 euros, lo que supone una caída del 37%.

Sin embargo, la distribución de este empobrecimiento es muy desigual: entre las familias más pobres, la riqueza se ha reducido más de un 50% -esta es aproximadamente la caída del precio de su vivienda, único patrimonio en muchos casos-, hasta quedarse en los 59.800 euros, en tanto el patrimonio acumulado por los más ricos se ha reducido algo menos del 15%, hasta los 439.600 euros.

Los jóvenes son los más perjudicados por la crisis. En efecto, los hogares cuya cabeza de familia es menor de 35 años son los que han visto menguar más su patrimonio y sus ingresos. Su riqueza neta mediana ha decrecido un 94% durante la crisis: de 81.700 euros en 2008 y 69.700 euros en 2011 a 4.900 euros en 2014. Este fuerte descenso se ha debido a que, de un lado, ha disminuido el número de jóvenes propietarios de vivienda y, de otro, a que los hipotecados menores de 35 años compraron sus viviendas en lo más alto del boom inmobiliario y sus casas se han depreciado fuertemente durante la crisis pero no así las deudas que contrajeron para pagarlas. De este modo, su patrimonio se ha reducido y su deuda se mantiene, por lo que su riqueza neta se ha desplomado. Puede decirse en fin que además de haber sido vapuleados por la crisis, los más jóvenes fueron engañados por quienes la crearon.

Las rentas han experimentado un proceso parecido. El hogar situado en la mediana ganó 22.700 euros en 2014, un 18% menos que en 2008. Entre los jóvenes, la caída ha sido mayor: las familias cuyo cabeza de familia tiene menos de 35 años ganan un 22,9% menos que en 2011.

La crisis ha quedado atrás en términos macroeconómicos y el empleo aumenta de nuevo pero este es de mala calidad y las diferencias no se mitigan. Y no sólo no hay políticas que tiendan a restablecer los niveles de igualdad anteriores a la crisis sino que tampoco se percibe -parece- la necesidad hacer algo. Después se extrañan los partidos tradicionales de lo que está ocurriendo en el cuerpo electoral de este país.