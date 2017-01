El polvorín

Tratándose de menores, toda prudencia es poca. Prudencia al hablar de un alumno que acuchilla a sus compañeros, al analizar su situación, al aventurar el clima que había en el centro escolar o al avanzar las medidas que deben tomarse. Prudencia es la máxima fundamental en estas horas que siguen al triste suceso en un instituto de Villena. Es cierto que no hay víctimas graves pero eso no le quita ni un ápice de tristeza: por lo que significa, por lo que supone para el agresor, por el impacto en compañeros y profesores y por los miedos que puedan cultivarse. Pocos espacios merecen tanta atención por parte de toda la sociedad como los centros sanitarios y los centros escolares. En los primeros, se encuentran los más débiles de la sociedad, los enfermos, en momentos duros de su vida. En los segundos, están los más vulnerables, los menores, en el periodo de formación y crecimiento para hacerse adultos y establecer sus propios sistemas de seguridad.

Por eso nos conmueve un ataque, por irrelevante que sea, que tenga como escenario un instituto, y como protagonista a un menor. Las especulaciones son libres pero también peligrosas. Es más, pueden demonizar a determinados colectivos, acrecentar los miedos o desviar la atención respecto a situaciones reales que deban ser abordadas. Cuando se maneja la hipótesis de un desajuste mental o cuando se atribuye la acción al malestar de un estudiante brillante por las burlas de los compañeros se problematiza la enfermedad mental, el desequilibrio momentáneo o la diferencia. El empollón que se aísla no es un agresor en potencia. Ni lo es el esquizofrénico, el sometido a estrés o ni siquiera el que sufre una presión excesiva por los resultados o por el entorno. Si las circunstancias son insoportables para el chaval, hay que analizar las responsabilidades y los modos de eliminar esos factores pero son chispas de un polvorín, no un cargamento de dinamita. Esa diferencia debe marcarse desde el principio. La presión no justifica la agresión aunque la puede explicar. Lo que urge es ir más allá del desencadenante último y bucear en las causas profundas de una reacción tan violenta. No basta con decir que se sentía humillado -si es que es así-, entre otras cosas porque la erradicación del bullying debe lograrse haya o no consecuencias trágicas. Más allá del caso, es necesario plantearse si los chavales están preparados para el fracaso, la frustración e incluso el rechazo social. Luchar contra el bullying no es incompatible con fortalecer la personalidad de los jóvenes para que sepan enfrentarse a un entorno incómodo u hostil. E incluso a un interior negativista. La prioridad ahora es al análisis sin prejuicios, sin tics políticamente correctos y sin paños calientes. Si es un caso aislado, conviene decirlo, pero si hay mecanismos que deben ser revisados en la familia, en la escuela o en el entorno social, hay que ponerle solución ya.