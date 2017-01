España suma 4.237.800 desempleados y tiene una tasa del 18,5% de paro. El precio de la luz se dispara hasta situarse a 91,88 euros el megavatio/ hora. El 25% de la población española se halla en situación de pobreza. El cine español recauda 109 millones de euros en 2016... Todo se mide en cifras como si vivir fuera un ajuste de cuentas. En cultura los números raramente cuadran. Tampoco encaja que el presidente del Gobierno no haya visto ninguna de las nominadas a mejor película en los premios Goya, cuya gala se celebra el próximo sábado. Así lo reconoció en la entrevista del pasado jueves con Carlos Alsina. Falta de tiempo, argumentó Rajoy. Y, quizá, falta de interés y de voluntad por conocer el trabajo de las industrias creativas del país que él preside, sí, las que suponen el 2,5% del PIB. El problema no es que Rajoy no comprara una de las más de 100 millones de entradas a películas españolas vendidas en 2016, sino el escaso valor social que concede España a la cultura