ESPERPENTO LOCAL

La otra noche hastiado de hacer zapping, para ver algo interesante en la televisión, (hay más canales que antaño pero también más bazofia), se me ocurrió leer un 'viejo' ejemplar de LAS PROVINCIAS en el que a toda página se criticaba la judicialización del PP contra el gobierno del PSPV y Mes Gandia y viceversa.

Olvidan lo que decía el escritor filocomunista alemán B. Becht: «Cuando la crítica comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad». No seré yo quien afirme que la alcaldesa y la vicealcaldesea sean unas santas, pero tampoco que sean unas 'demonias con cuernos y rabo', como suelen presentarles los pseudopolíticos del PP, que actúan con el hígado más que con la cabeza.

Así que déjense, los/as uno/as y los otros/as de tan altisonantes y demagógicas declaraciones, réplicas y contraréplicas incongruentes y alienantes, por no decir groseras y barriobajeras, por el presunto desgobierno tanto del PP, en la pasada legislatura, como el del PSPV y Més Gandia en la actual y dedíquese el tripartito a gobernar y el PP a ser una oposición constructiva, que es lo que realmente necesitamos los ciudadanos.

Yo me pregunto ¿Con este proceder podrá el bipartito, con la ayuda de C's, gobernar presentablemente para todos en esta ciudad? Y no digo el PSPV y Més Gandia sin C's, porque de eso sí estoy convencido: NO. Aunque para aparentar ser correctamente políticos haya actualmente más socio/catalanistas (PSPV/Més Gandia, antaño socio/nacionalistas) que del PP. Lamentablemente lo correctamente político tiende a cambiar a la velocidad de la luz, porque los políticos, los unos y los otros, se preocupan mucho más de la seguridad de sus enchufes que la del país.

Tenía razón Nietzsche: «Las disputas políticas vuelven estúpido al vencedor y rencoroso al vencido». Por eso la envidia y el odio van siempre tan unidos, porque se fortalecen recíprocamente y persiguen el mismo objeto.