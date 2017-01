UN BUEN DOMINGO

Las rutinas y las simetrías dan estabilidad a la vida. Al menos a la mía. No hay nada como ser ordenado, como tener los objetos alineados perfectamente en la mesa de trabajo. O como un edificio proporcionado y sin estridencias. Durante el puente de la Inmaculada pude admirar en Baeza una de las sedes de la Universidad Internacional de Andalucía, en el antiguo seminario conciliar, un inmueble histórico del siglo XVII, austero, equilibrado, sensato, con el que me sentí muy identificado. Me daba paz y tranquilidad. Los riesgos de llegar a amar tanto las rutinas los puso de manifiesto una deliciosa comedia americana de 1997 dirigida por James L. Brooks, 'Mejor... imposible', en la que el gran Jack Nicholson interpreta a Melvin, un escritor de cierto éxito pero con un carácter obsesivo-compulsivo que le lleva a almorzar todos los días en la misma cafetería, en la que pide siempre lo mismo, se sienta en la misma mesa y quiere que le sirva la misma camarera, Carol, interpretada por Helen Hunt. Sus manías llegan al punto de coger de casa cubiertos de plástico porque no se fía de cómo lavan la cubertería en el establecimiento. Pero no es sólo eso, que no es poco, es que Melvin gusta de andar por la calle pisando siempre las mismas baldosas, sorteando peatones, perros, carritos, bicicletas, lo que le salga al paso con tal de completar idéntico itinerario día tras día. La película, no obstante, tiene un final feliz ya que Melvin se enamora de Carol (como tonto) y ese amor le hace cambiar y mostrarse más humano y comprensivo con su vecino homosexual, Simon (Greg Kinnear), y con el hijo de Carol, que está enfermo. Así que cuando me veo en camino de transformarme en un peligroso Melvin procuro cambiar costumbres, como la de comer el sándwich en nueve bocados -tres arriba, tres en el medio, tres abajo-, innovar trayectos, cambiar de productos... Aún así, con eso y con todo, no puedo dejar de adorar simetrías y rutinas. Como la de los domingos por la noche, por ejemplo, entrar en la cocina y ver que mi hijo Pablo está cenando con la radio puesta. Radio deportiva, claro está. Es un ritual que me da estabilidad emocional porque es la demostración de que todo está en su sitio, que la vida sigue su curso ordinario, que las cosas funcionan razonablemente bien. Si ese día ha salido y no cena en casa o si lo hace pero no se pone la radio, el complejo entramado de la cotidianidad se viene abajo. Pero ¿cómo hacerlo, cómo escuchar los partidos de fútbol cuando el supuesto espectáculo se convierte semana tras semana en una tortura cruel y despiadada? Afortunadamente, los dos últimos domingos nos han dado un respiro y Pablo ha vuelto a cenar con la radio encendida. Gracias, Valencia, por regalarme el placer de un domingo en orden.