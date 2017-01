LA SENCILLEZ DE IBORRA

Vicente Iborra, capitán del Sevilla, reconoció que su equipo había sido beneficiado por una decisión arbitral en el partido ante Osasuna del pasado fin de semana. Los sevillistas ganaron el partido y en El Sadar la afición local mantiene su sufrimiento camino del descenso. El fútbol está lleno de mentirosos. Por eso, que un jugador, portador del brazalete como máximo representante del grupo, reconozca nada más terminar un encuentro lo que no se puede enmascarar fue elevado a la categoría de noticia por todos los medios de comunicación. En un mundo de embustes y de trileros, la categoría de verdad es una excepción cuando debería de ser la generalidad. Ante el micrófono de la periodista, el centrocampista valenciano seguramente hizo lo que sus padres le enseñaron de pequeño.

El fútbol nunca ha de convertirse en el marco elegido para el engaño. El deporte debe servir para fortalecer los valores del esfuerzo, la honradez, la solidaridad y el compañerismo. Matices que entre todos visten la dignidad de cualquier persona, sea futbolista o no. En los campos de fútbol base, donde cada fin de semana se juegan cientos de partidos, todavía no he visto a un benjamín tirarse dentro del área o protestarle al árbitro una decisión desacertada. La inocencia del niño es la mayor muestra de integridad pese a que desde la banda, apoyados sobre las barandillas de hierro, muchos de sus mayores se esfuerzan para que los pequeños futbolistas traicionen aquello tan puro como es jugar a fútbol sin otra pretensión más allá de divertirse. El resultado siempre forma parte de un segundo plano en el global del juego.

La sinceridad de Vicente Iborra es propia de un tipo honrado. Solidario con sus compañeros en el rol que le toque desempeñar, bien sea en el terreno o en la función grupal que también es fundamental cuando uno forma parte del banquillo. Nunca habrá una palabra que dañe al interés general. Sampaoli ya caló al tipo desde el principio y adoptó esa máxima de siempre en mi equipo. El Sevilla no sólo ha crecido por sus títulos y el buen hacer de su secretaría técnica.

El club se ha elevado desde la estabilidad de un vestuario en el que tipos sencillos como Vicente Iborra han impulsado un sentimiento de pertenencia. Futbolistas en los que la ostentosidad no pasa más allá de la pura normalidad. Donde la verdad les hace casi invencibles. El sentido de las declaraciones de Iborra deberían convertirse en ejemplo y no en una excepción. El fútbol sería más limpio y transmitiría los mismos valores con los que un niño acude a entrenarse cada semana en el equipo de su barrio o pueblo. Larga vida a todos los Iborra.