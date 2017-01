SEGÚN EL VIENTO

Si los insultos tuiteros los recibe un finado ajeno a nuestra ideología irrumpe un mecanismo comprensivo e incluso invocamos la sacrosanta libertad de expresión, el derecho a la chabacanería, al desparrame más vil que ahora se oculta bajo la coletilla de 'humor negro'. En cambio, si el cadáver exquisito que atrae la catarata de bilis y caspa pertenece a nuestra corriente de pensamiento, entonces entendemos que conviene denunciar y perseguir al insultador, a ese odiador profesional que se retroalimenta con su propia mierda. Según sople el viento militamos en uno u otro bando. Seguimos aplicando lo de «libertad de expresión sí, siempre y cuando piensen como yo». Luego, unos pocos, intentamos optar por esa tercera vía que bien podríamos denominar como 'vía Chaves Nogales'; esto es, la barbarie, venga de donde venga, se debe de censurar y no caben medias tintas cuando se deshonra y veja la memoria de un fallecido. Cuarenta años de democracia no han mejorado nuestros apetitos tolerantes, sensatos, ni tampoco han amortiguado nuestros ardores meridionales. Me repugna por igual cuando faltan el respeto a cuerpos todavía calientes como el de Rita Barberá o el de Bimba Bosé. El energumenismo de cualquier color me parece idéntico en su maldad y sólo a base de educación nos libraremos de esta lacra. Mención especial, también, para los dueños de Twitter y el batallón de listísimos ingenieros que trabajan en esa red. ¿De verdad son incapaces de frenar la ponzoña? Y, por otra parte, puesto que el anonimato sólo favorece la explosión de tarados, convendría finalizar con esa barra libre de cobardía que supone ese anonimato. Twitter es el responsable subsidiario de tanto desacato y alguien debería frenar la avalancha de cafres que cobran protagonismo masacrando no ya al vivo, sino al que murió.