A veces la vivienda no es un bien para especular sino para ahorrar. Que se lo digan a miles de pequeños ahorradores que han metido en un piso todo su dinero. No son tiburones de los negocios sino un matrimonio mayor, una viuda con dos hijos, una familia numerosa o un pareja joven que durante unos años ha conseguido un pequeño capital. En todos esos casos la compra de un segundo piso puede ser la manera de garantizar un futuro a los hijos, un seguro para la vejez o un ingreso fijo de un alquiler medio. No hay ningún intento de enriquecimiento salvaje sino desconfianza en un sistema bancario que ha demostrado su desinterés absoluto por el bienestar de sus clientes en estos años, en especial, esas cajas que nacieron para ayudar a conservar los cuatro chavos del pequeño ahorrador y acabaron chupándole la sangre a colmillos llenos.

Entre quienes confiaron más en el ladrillo que en la cartilla, los hay desencantados de un sistema que protege al inquilino aun cuando no lo merece y castiga al propietario aun cuando sale perdiendo. No son solo las grandes corporaciones las que tienen pisos vacíos. Son los desesperados por inquilinos que destrozan el piso, que además no pagan, viven como okupas y cuyos abusos roban la jubilación tranquila de muchos. Esa es la realidad más allá de la demagogia que se gastan nuestros políticos. Queriendo ir contra los bancos, disparan a todos. La penalización no discrimina y castiga por igual. Ese es el fundamento -la propiedad es abusiva per se- que subyace en los fallidos intentos legales en Andalucía, Cataluña y aquí en Valencia, la primera ley del 'Botànic' que acabará en nada. Lo saben los legisladores cuando anuncian una ley en la que no tienen competencias pero a la que les obliga su superioridad moral gastando miles de euros en la defensa de lo que saben que no tiene recorrido. Aunque no lo tenga legal, lo tiene político y eso es lo que cuenta.

Tranquilizan al pequeño propietario demonizando a la banca y prometiendo una red autonómica del alquiler que ya puso en marcha el innombrable Rafael Blasco sin ningún éxito. Las autoridades son incapaces de activar el mercado del alquiler porque no compensa acudir a ellas. ¿Cómo confiar en unos gobernantes que sospechan de una propiedad vacía? En lugar de sospechar es mejor analizar por qué no crece el alquiler si, como sabe cualquier pequeño ahorrador, un piso cerrado es una inversión que pierde día a día. Pero exponerse a sacrificar su paz y su patrimonio por abrirlo sin garantías es un mal del que huye cualquiera como de la peste. El peligro es que algunos prefieren jugar en negro o ceder a los cantos de sirenas de quienes alquilan con intención de subarrendar, disfrazado de piso compartido, como apartamento turístico sin declarar. Además de vivienda social, el Consell tiene en su mano activar el mercado del alquiler pero no lo hará mientras considere sospechosa la propiedad.