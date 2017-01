Lecciones del temporal

Lo de las inclemencias y lo de acordarnos de Santa Bárbara cuando truena no son expresiones retóricas. Son el reflejo de una manera de vivir que construye estadios de fútbol sin cubrir, edifica en antiguas zonas de marjal, con la capa freática tocando los pies, y que vive a primera línea y en zonas inundables, barrancos oficiales y ex barrancos, sin hacer caso de la toponimia, cuando desde los íberos, pasando por los romanos, musulmanes y todos los que se instalaron en esta parte del Mediterráneo, hasta hace menos de cien años, la ubicación de las poblaciones siempre fue hostil al mar, a distancia, en alto y resguardada de los peligros de lo lacustre y las invasiones marítimas. Esa fascinación literaria por la primera línea del mar ha causado no pocos contratiempos. Escribió Raimon, y cantó, aquello de que «Al meu país la pluja no sap ploure», y es verdad. Con la excusa esa, fantástica y falsa, de la benignidad de nuestro clima, nos vestimos por el calendario y la etiqueta climatológica, cuando lo cierto es que en Fallas yo he pasado fríos espantosos, incomprensibles mirando el registro del termómetro. Lo contaba Josep Pla, sobre el frío gélido de Barcelona, con esos tabiques finos como oreja de gato, franqueables al frío y al calor. Yo he visto partidos de fútbol en el cauce viejo del Turia, con 12 o 13 grados sobre cero en que he acabado tiritando, como si el suelo de tierra fuera auténtica tundra siberiana. Estos días me he cruzado con turistas extranjeros, adultos y niños, vestidos con canónica ropa impermeable y calzado apropiado, mientras nosotros hacíamos malabarismos de opereta con paraguas malos, ropa inadecuada y zapatos con suela de cuero, cartón permeable al agua. El total para dos días que llueve al año se convierte en el partido en Mestalla en el que te mojas o te insolas, la humedad que sube terrible desde los calcetines mojados, las calderas que no funcionan y la carencia de gabardinas. Hace años, durante un Congreso académico en Santiago, se puso a llover con fuerza, y entre las calles el único aterrorizado que buscaba un paraguas que nadie vendía era el que suscribe. Todos me miraban como si hubiera llegado un extraterrestre. Llovía y cientos de personas la asumían con desprecio, porque eran impermeables ontológicamente a la lluvia, y sin embargo, a mí las gotas parecían buscarme como castigo a mi falta de experiencia mediterránea. Cuando el cielo se aclare volveremos otra vez a lo mismo, porque nuestra capacidad de olvido es memorable. A pasar frío y calor por castigo porque tenemos el mejor clima del mundo. Y a convivir con el pavimento de buena parte de la Plaza del Ayuntamiento, que en cuanto caen cuatro gotas, se convierte en una superficie resbaladiza en la que practicas movimientos amanerados y mecánicos para evitar el previsible resbalón. Total, para dos días que llueve al año.