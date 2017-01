El juego de Ripley

No sé si han leído o visto las novelas o películas donde aparece el gran personaje creado por Patricia Highsmith, Tom Ripley, icono donde los haya del hombre amoral, que hace de la mentira o las medias verdades y de las apariencias una suerte de identidad mutable, presta al robo o estafa pero también al asesinato si las cosas se complican (quizás recuerden "El talento de Mr. Ripley", con Matt Damon). Dependiendo de la trama, su psicología presenta matices difusos, pero en todo caso él tiene su peculiar sentido de la justicia, que en ocasiones puede coincidir con el nuestro aunque sea con un cierto sentimiento de desconcierto, porque estamos seguros de que todo lo que hace, aunque diga lo contrario, lo hace exclusivamente por él mismo.

Highsmith forjó al héroe de un futuro que previó con su poderosa intuición: El siglo XXI es el siglo de Ripley. Trump, desde luego, no tiene la charme ni el carisma de aquél, pero sabe muy bien moverse en el tablero de juego, y las reglas que no le gustan las retuerce hasta hacerlas suyas, apelando como nadie a los más bajos instintos de sus compatriotas. Como Ripley, pone la zanahoria delante del carro del electorado, y avisa a los agoreros de que todo lo que hagan en su contra se lo harán al pueblo estadounidense. Hace unas pocas semanas avisé de que no podíamos confiar en la idea de que la presidencia le iba a hacer madurar o transmutar sus baladronadas en sabios juicios. La personalidad de alguien tan hecho no va a cambiar ni un ápice, y todo lo que no pueda hacer será el resultado de fuerzas externas que se le opongan con determinación.

Pero, ¡ay!, Europa se asemeja en estos tiempos a un manco necesitado de dos buenas manos para apretar los dientes y empujar como nunca antes fue necesario. Desaparecida la bonanza económica y amenazada por yihadistas que nos recuerdan a los fanáticos japoneses de la II Guerra Mundial («no hay vida sin honor»), Europa parece ahora que solo puede soñar nostálgica con un profundo suspiro en los grandes humanistas que la forjaron. Traicionada por Inglaterra, se lame las heridas confiando en que Trump al final no sea tan malo como él mismo nos vaticina.

No deja se de ser una gran oportunidad, si fuéramos capaces de sacar pecho y comprender que una Europa unida y fuerte, puede ser un profundo bastión contra los vientos proteccionistas y retrógrados que soplan del Atlántico. Aferrarnos a esa identidad no es sinónimo de inmovilismo sino, contrariamente, de racionalidad y apuesta por el futuro. El holograma de Ripley es un cuento seductor que solo conduce al fracaso, a pesar de todas las promesas de liberación. Pero quizás tengamos otra baza: la esperanza de que el pueblo que inventó la democracia acabe él mismo con ese yugo que con sus votos pusieron en su cuello, y quizás en el nuestro. Dios bendiga a América.