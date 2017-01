Quien me conoce sabe que escribo porque me encanta leer y encuentro que escribir es una extensión y una consecuencia lógica de mis horas de investigación y de lectura. Escribo como terapia y un poco también por contar todas esas historias que no leo y creo que merecen ser contadas.

La Biblioteca Nacional de España organizó la pasada Navidad un concurso de microrrelatos, basado en un vídeo en el que se veía a una pareja de novios que, en 1968, se ve forzada a separarse y que se despide en las escaleras de la biblioteca para no volver a encontrarse hasta muchos años después.

Os dejo aquí mi versión de la historia a la que la biblioteca ha tenido a bien conceder el tercer puesto en el concurso. Al jurado mi más sincero agradecimiento por este reconocimiento que, en este inusualmente frío invierno, me ha templado el corazón: Coinciden todos los días en la biblioteca. Él acude a estudiar. Ella trabaja. Tropiezan sus ojos que, en el fugaz contacto, se azoran. Desvía él la mirada, ella enrojece. De naturaleza retraída, le cuesta meses hablarle. Tímidas palabras que les abocan derechos a un sentimiento más profundo.

Es solamente un estudiante de derecho enamorado de una ayudante de archivo. Bueno no, son más que eso. Él, cabecilla de las manifestaciones estudiantiles. Ella, la hija de un 'gris'. Perdidos y encontrados en un mundo de libertades asfixiadas.

El chaval ha conseguido evitar a la policía pero el cerco se estrecha. Le pueden detener en cualquier momento. Lo intuye. Sólo queda el exilio. Emigrar a Alemania u Holanda. Mejor que ella lo desconozca. La foto de ambos que la chica guardará para siempre. El reloj con el retrato de su amor, eternamente junto al corazón de él. «No me esperes.», el estudiante titubea pero enseguida se recompone, «recuérdame pero no me esperes».

Un último y apresurado abrazo subraya la carencia del beso que no llegan a darse. Un beso que, sin dueños, queda flotando en los escalones de la biblioteca hasta que, años después, en algún portal de Madrid, un timbre suena.