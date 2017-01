Blasco Ibáñez als 150 anys

Este dumenge es compliran 150 anys del naiximent de Vicent Blasco Ibáñez en el carrer de la Saboneria Nova. Una adusta placa grisenca recorda hui el lloc aproximat que ocupava aquell edifici, desaparegut en les reformes urbanístiques que donaren lloc a l'actual avinguda del Baró de Càrcer.

L'immensitat de la vida i l'obra de Blasco Ibáñez és tal, que pretendre ensajar ací ni tan sols una menuda aproximació resulta impossible. La seua prolífica obra lliterària escomença en uns relats en valencià que concursaren en els Jocs Florals de Lo Rat Penat. Discípul aventajat de Constantí Llombart, formà part de la junta de govern de l'entitat valencianista i també ocupà el lloc de mantenedor dels Jocs Florals de 1891, en representació de Francesc Pi i Margall. Tres anys més tart fundà el diari 'El Pueblo': la correja de transmissió social d'una ideologia -el 'blasquisme'- tan particular i inclassificable segons els paràmetros actuals, que els nostres polítics contemporàneus s'aproximen ad ella en una mescla de respecte, admiració, por i, invariablement, en una parcialitat que tria a conveniència els aspectes que més interessen a cada qual, i intenta amagar els que no quadren en les seues particulars concepcions partidistes.

El Blasco que escriu les 'noveles valencianes' -com 'Arroz y tartana' o 'La barraca'- simultaneja l'activisme social, l'organisació de manifestacions contra la monarquia, la visita puntual a la presó i, a partir de 1898, la seua condició de diputat en Corts. Unes noveles que aünen el costumisme més purament valencià en la crítica social, la qual seria leit-motiv del seu moviment polític, que guanyà en la ciutat de Valéncia totes les eleccions democràtiques celebrades entre 1898 i 1933. Un republicanisme que reclama el poder per al poble, la llaïcitat de l'estat, l'educació de les masses, el valencianisme sentimental i simbòlic i l'autonomia per a Valéncia, i que apassiona per igual al chicotet propietari i a l'obrer, al burgués de botigueta i a l'operari del port.

Arruïnat despuix d'abandonar la política i de fundar unes idealistes -i fracassades- colònies en l'Argentina, el llançament de 'Los cuatro jinetes del Apocalipsis', que arrasa en Estats Units -en 1921 s'estrenà una coneguda versió cinematogràfica protagonisada per Rodolfo Valentino- millorarà notablement la seua economia personal.

El seu posicionament contrari a la dictadura de Primo de Rivera el tornarà a la primera llínea política. Serà en l'exili francés, en la seua vila en la Costa Blava, 'Fontana Rosa', a on trobarà prematurament la mort en 1928, un dia ans de complir 60 anys. En 1933 les seues despulles serien traslladades a Valéncia en una multitudinària processó cívica en la que el fèretre, portat a muscles pels peixcadors del Grau, anava cobert per la Senyera coronada... Temps hi haurà enguany per a recordar, ben mereixcudament, la seua figura.