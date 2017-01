El sistema es el monstruo

La historia de la humanidad está marcada por grandes monstruos, que han atemorizado nuestras existencias y que tienen en común el misterio y mito que los rodean, así como la ambigüedad con que han sido tratados. Ahí está el caso del Yeti, el abominable hombre que se aparecía en las nieves; el monstruo del lago Ness, esa criatura que se supone que vive en las aguas de Inverness; o Pie Grande, el simio enorme que al parecer habita en los bosques americanos. Nadie los ha visto nunca, pero todo el mundo dice conocer a alguien que alguna vez le dijeron que otro lo había visto. No hay pruebas de su existencia, pero atemorizan igual.

A todos estos habría que añadir un nuevo monstruo que forma parte de nuestras pesadillas actuales, de cualquier situación que produzca zozobra, inquietud o angustia. Está presente en nuestras vidas, con una actitud amenazante, capaz de desafiar a cualquier persona o panorama. Sobre él recaen todas las culpas y contrariedades. Si algo malo sucede el culpable es él. Hace temblar y sudar; oprime a los más débiles, asusta a los más fuertes; manipula según unos intereses que nadie sabe bien a qué criterio responden. Es el sistema. Ese es el monstruo que más espanta a la sociedad moderna. Todo el mundo habla de él en términos funestos, aunque nadie lo haya visto nunca ni sepa describir cómo funciona exactamente. En nombre del sistema nos han intimidado, nos han obligado a adoptar decisiones que no deseábamos, nos han hecho temblar ante la incertidumbre. No sabemos si es peludo, gigante, si tiene garras o colmillos.

Lo peor de este monstruo es que lo hemos adoptado todos y hacemos uso de él de modo indiscriminado, con absoluta normalidad, dando por hecha su existencia. Nos olvidamos de lo pernicioso que resulta dotarlo de responsabilidad, con el fin de evitar la nuestra. Hace unas semanas en una ventanilla de Renfe yo protestaba ante una trabajadora cuando esta me indicaba que no podía finalizar la transacción porque había que hacerlo con dinero en metálico. ¿Por qué? «Lo dice el sistema», me contestaba ella. «Presénteme al sistema, quiero preguntarle las razones de esta medida», y ella me miraba con cara de incredulidad. Unos días atrás me quejaba por una decisión tomada por mi compañía telefónica y preguntaba cómo se había procedido. «No sabríamos decirle, lo hace el sistema», zanjaban. «Pero, ¿en base a qué? Alguien debe programar al sistema», cuestionaba yo. Tampoco obtuve respuesta. «Mi próxima factura la va a pagar el sistema», amenacé. Y se rieron, tratándome como a un loco. A mí me parece bastante más loco que, nosotros los mortales, hayamos dado legitimidad en nuestro día a día a un monstruo que ha sido inventado para que actúe como yugo y para asumir la autoría de aquellas acciones inexplicables de las que nadie quiere ser responsable. Hemos caído en su trampa. Este monstruo se va a quedar entre nosotros mucho tiempo.