La primera auditoría, en la frente

Recuperar la gestión pública de la sanidad. Esa es quizá la más clara apuesta del gobierno autonómico desde que hace ya casi dos años tomó las riendas de la Generalitat.

Desde entonces, han sido múltiples las manifestaciones en torno a la reversión de las concesiones sanitarias, y no sólo de la consellera del ramo, las comparecencias para apostar por este modelo y las declaraciones más que subidas de tono de dirigentes políticos que, como la vicepresidenta, se han atrevido a afirmar que algunos departamentos de salud pública con gestión privada han dado cifras de espera y de mortalidad anómalas respecto a otras áreas, «como el caso de Denia», dijo Oltra. Todavía no entiendo por qué no ha acudido al juzgado a denunciarlo, que es lo que uno debe hacer cuando obran en su poder datos que avalan tales afirmaciones. Si obran, claro.

Con el fin de refrendar la reversión de las concesiones sanitarias, entre otros motivos, seguro, la Conselleria anunció que ponía en marcha auditorías de los hospitales públicos. No de todos. Sólo de los de gestión privada. Me pregunto de dónde sale el presupuesto que manejan La Fe o el Clínico. Pero ese es otro tema.

Y la primera de la que se ha tenido noticia, el informe provisional del hospital de Manises, ha dado el primer revés político. A tenor de las conclusiones de la Sindicatura de Cuentas, que digo yo que no será sospechosa, buena parte de los argumentos que se han esgrimido hasta la fecha para defender la reversión de las concesiones sanitarias sencillamente no son ciertos. Troletes, vamos, de las que tanto le gustan a Fuset. Y me remito a la hemeroteca.

La primera: No ha habido ahorro para las arcas públicas con este modelo de gestión (Montón). El informe provisional de la Sindicatura asegura que el centro sanitario ahorra un 21% a la sanidad pública. Y que asumir su gestión costaría a la Conselleria 42 millones más al año.

La siguiente: Lo importante no es el rendimiento económico sino la atención (Oltra). Lástima que el documento también revele que el 85% de los pacientes de Manises declaran estar satisfechos o muy satisfechos con la que se les ofrece. O que la demora para pasar por quirófano es de 36 días frente a los 67 del resto. O de 22 en consultas externas frente a 45.

Y la de premio: La sanidad pública trata los casos más graves y las concesionarias derivan las intervenciones más complejas. No es comparable si se habla de operaciones de corazón o de juanetes (Oltra). ¿Sabrá la vicepresidenta de qué se opera los lunes en Manises? Por cierto, que a quien le duele el juanete también quiere que lo atiendan.

La apuesta por lo público cuando hablamos de sanidad debe ser primordial. Sin duda. Pero eso no justifica el veto a la iniciativa privada si demuestra que ofrece un mejor servicio, más económico y de calidad. Aunque lo diga el Pacto del Botánico. Con perdón.