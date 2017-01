Playas con prisa

Después de muchos días, el frío levanta el pie y los valencianos vuelven a ver el sol que les anima. La 'geloreta' y el vendaval se ha llevado a dos valencianos ilustres, José Forés Lahoz y Juan Luis Gómez-Trenor. El primero, colaborador de nuestra redacción durante décadas, fue un periodista constructor de historia, un forjador de noticias y opiniones en 'Valencia Fruits', un enamorado cronista del Marquesat de LLombai. El segundo fue el ejemplo vivo de que en Valencia sí existe esa burguesía ilustrada y creadora, discreta y prudente en sus decisiones. El lema de los Trenor es «hechos, no palabras», de modo que quien quiera puede ver que tras los visillos de un mirador de la calle de la Paz también se puede construir la economía española.

Dicen que vuelven las nubes y el frío; de modo que la gente aprovecha un grado de temperatura para volver a llenar las terrazas, recuperar el espacio del cortado y reconquistar el cigarrillo de media mañana. En la vieja dársena vuelve a brillar el sol sobre unos cuantos mástiles: hay promesas, susurros, alguna esperanza... Pero verse, todavía no se ha visto nada. Quitarle el nombre del rey emérito Juan Carlos I a la Marina Real de Valencia es un gesto de ingratitud tan mezquino como gratuito. Innecesario. Y posible porque Rita Barberá ya no está.

Pero Valencia es así. Duda, es timorata, traga bicicleta con un embudo y sonríe complaciente al poder. Valencia no se decide a decir que quitar el nombre del rey a la Marina no hará el milagro de que acudan allí más visitantes, ni logrará que el viejo Marítimo desplace su corazón hasta esa plaza para patinadores del Tinglado 2. Valencia es perezosa a la hora de moverse y el Marítimo me temo que lo sea un poco más.

Veo trabajar gente en la playa. En muchas playas, paseos marítimos, rompeolas y dunas se ha desplegado en pocos días una actividad febril, angustiosa. Porque el producto que vendimos en pleno temporal en la Feria Fitur, debe estar limpio y acicalado cuanto antes, en cuanto «el jefe» decida que ya ha trabajado bastante en invierno y aproveche cualquier coyuntura, el puente de marzo o la Semana Santa, para dejarlo todo y buscar junto al mar esa terraza perfecta para el arroz, el cortado y el cigarrillo. Hay que darse mucha prisa, hay que aprovechar esa breve coyuntura, la de febrero, el huequecito entre Navidad y Fallas, uno de los raros meses sin fiesta, un cachito del año donde se va algo a la escuela (si no nieva), se entreabre la universidad, la empresa toma un poco de velocidad, la justicia emite sentencias y la administración hace como si está agobiada.

El ministro ha ido a Almenara y le han explicado lo que vale un peine. La secretaria de Estado ha ido al Saler y ha explicado que una calle no es un paseo marítimo. Alcaldes: las playas tienen prisa. ¿A cómo va el metro de espigón?