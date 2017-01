Las dos victorias consecutivas de Voro y, por encima de todo, la buena imagen ofrecida por el equipo en el Estadio de la Cerámica devuelven al aficionado algo de la fe perdida y alejan al Valencia de la ignominiosa situación próxima al descenso. Viene a confirmar que con dos centrales de verdad las cosas cambian, aunque estos llegasen con la campaña ya comenzada y los tuviese que traer Jorge Mendes in extremis ante la inacción del ya ex director deportivo, y también confirma que tras muchos tiros al aire, ha terminado dando mejor resultado la sensatez de un hombre de la casa que el experimento de Ayestarán o el extenso currículum de Prandelli. Voro era una decisión de mucho riesgo, está saliendo bien y cabe celebrarlo porque está emulando al mismísimo David Copperfield aunque no conviene olvidar que ésta ha sido, una vez más, fruto de la improvisación y no de la planificación sensata y profesional que corresponde a una entidad como el Valencia CF. Todo el trabajo de reconstrucción deportiva del club está por hacer y sería más que conveniente que de forma urgente se dieran los pasos adecuados para construir la plantilla desde una dirección deportiva solvente e independiente para no volver a repetir ni un verano como el último ni una temporada como ésta. La lotería no toca diez veces seguidas y habrá que poner cimientos suficientes para no volver a caer en el ridículo más absoluto. Anil Murthy tiene este diagnóstico claro, o eso parece, y ahora falta ver si Peter Lim lo asume como propio o si, como ha venido haciendo hasta ahora, se lo pasa por el 'arco del triunfo'. Pero antes hay que afrontar un trabajo urgente que tiene que ver con esta misma temporada, quedan apenas cinco días para rematarlo, y no hay tiempo que perder. No quiero ni pensar que , sea quien sea quien tome las decisiones en este Valencia CF, crea que esta campaña ya está resuelta. ¿De verdad hay alguien, e incluyo al Sr. Lim, que crea que todo se ha solucionado? Cometerían un grave error si creyesen que, como por arte de magia, se han resuelto todos los problemas deportivos que arrastra el club desde que decidieron gestionarlo como un parvulario. La plantilla tiene casi las mismas carencias que ha evidenciado en una primera vuelta vergonzosa. Y coloco el 'casi' por la irrupción de Carlos Soler -al que de repente le surgen padres deportivos por todas partes cuando el único que, de verdad, ha creído en él es Voro- sí ha cambiado la fisonomía del equipo porque ha sido el chaval quien ha contagiado su fe a los veteranos cuando lo más lógico era que los 'mayores' le marcaran la pauta al chico. Queda toda una segunda vuelta por delante y no reforzar la plantilla en posiciones sensibles como el mediocentro y los centrales supondría un acto de ligereza cuando no de irresponsabilidad. Bien está que nos subamos todos al carro pero, a quien corresponda... póngale ruedas por favor.