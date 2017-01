Actor de una mediocridad rotunda, Lee Majors, además de protagonizar una serie de tecnología grasienta titulada en España como 'El hombre de los 6 millones de dólares', se casó con Farrah Fawcett, aquella desdichada actriz de aleonada melena blonda que provocó sueños húmedos entre buena parte de los hombres del planeta. Farrah, mandíbula afilada, ojazos azules y aire de monitora de aerobic, buen ojo para los maridos no mostró, la pobre. Luego se unió a Ryan O'Neal, no les digo más. Pero si desde Yanquilandia nos propinaron plúmbea teleserie de fantasía bioníca protagonizada por un hombre de 6 millones de dólares, aquí no podemos quejarnos ante el culebrón de Bárcenas, el hombre de los 48 millones de euros apalancados en Suiza. ¿Será por dineros? Bárcenas se lamenta porque la sociedad le ha bautizado como Luís el de los 48 millones. Nada despierta tanto nuestros celos como un enriquecimiento súbito aunque lícito, pero si alguien encima se forra empleando el camino del chanchullo, entonces nuestra furia estalla. Lo curioso es que este paisano nuestro de los 48 kilos se muestra satisfecho porque considera que ha demostrado el límpido origen de su magna fortuna. Tan contento habló el otro día a los chicos de la prensa que montan guardia en la puerta del juzgado. Por mucho que se empeñe, sus vastos ahorros siguen presentando un nacimiento más que dudoso y documentación me temo que no ha acreditado. Considera este personaje que su astucia, su ojo de lince, su infalible olfato, sus manos de prestidigitador para urdir negocios milagrosos que multiplican la calderilla como aquella panes y aquellos peces, acaso su don de gentes e incluso su pericia como esquiador, conforman la prueba de su inocencia. No sé yo... Sólo tengo claro el mal gusto de Farrah Fawcett a la hora de escoger maridos...