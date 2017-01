DISCURSOS ESPERADOS

Todo está preparado para que las falleras mayores de Valencia, Raquel Alario y Clara María Parejo, sean exaltadas como máximas representantes de las Fallas en el Palau de la Música, donde el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, les impondrá públicamente las distinciones de su rango, la banda y la joia. Mañana y el sábado son los días reservados para tales acontecimientos.

Este año, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha optado por nombrar como mantenedoras a Susana Gisbert, fiscal de violencia de género, y la filóloga y escritora, Teresa Broseta. Un dato importante, ambas son falleras censadas en comisión fallera, (Cádiz-Dénia y Quart-Palomar, respectivamente), lo que sí da la confianza de saber el terreno que pisan.

Los parlamentos han despertado cierto interés en el mundo fallero, que se muestra optimista porque a priori el bagaje cultural y fallero de ambas mantenedoras da la seguridad de que no soslayarán en sus palabras a las falleras mayores y sus cortes de honor, que son el sujeto principal del acto, y no hablarán de otros asuntos ni sacarán su ego a pasear por la sala, como ha sucedido en otras ocasiones. No sería justo no destacar a los que lo han hecho bien, que los hay, pero pocos. Habitualmente se recuerda a los que duermen a las piedras y el respetuoso silencio de los falleros.

Por otra parte, no olvidemos que las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor estarán en el ojo del huracán del personal femenino, sobre todo al observar y juzgar su indumentaria. Habrá comentarios para todos los gustos.

Sorpresas entendemos que no debe haber si se cumple escrupulosamente el protocolo oficial, que dicho sea de paso, ha soportado algún que otro cambio en su desarrollo, como, por ejemplo, la imposición de bandas a las cortes de honor que se hacía en el salón de Cristal del Ayuntamiento.

Hace ya algunos años se optó por el hecho de que fuera el concejal de Fiestas el que las impusiese en el escenario del Palau de la Música, a excepción claro está de las falleras mayores de Valencia.