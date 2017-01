El Consell carece de política lapona

Los últimos. Voces de la Laponia española', el libro sobre el vaciado de la España interior que acaba de publicar el amigo Paco Cerdà, me ha hecho reparar en una curiosidad y en una falta. La curiosidad es que por esta regla de tres con Joaquim Puig (Morella, 1959) son ya dos los 'lapones' que han ocupado la presidencia de la Generalidad; el primero fue el mesetario, y no por ello menos oriundo de Laponia, José L. Olivas (Motilla del Palancar, 1952). Y la falta es de naturaleza política. El Consell carece de la más mínima política lapona.

El Consell, como anteriormente los gobernadores civiles, los ministros y el mismísimo Franco, ha asistido impasible a la continuación de un fenómeno migratorio que ha dado como resultado desequilibrios demográficos intracomunitarios escalofriantes. El 95% de los valencianos vivimos arracimados en menos de la mitad de la superficie autonómica. Descompensación que se comprende al descubrir que el número de residentes en localidades como Ares, Vistabella del Maestrat, Culla o Zucaina es en la actualidad diez veces menor que el que tenían cuando comenzó la diáspora. O que la densidad de población es tan desigual entre la llanura de aluvión costera y las comarcas continentales que va de los 21.010 habitantes por kilómetro cuadrado de Mislata a los 6,3 de Morella. Dato que sitúa a la patria chica de Puig a 4 de empatar con el desierto del Sáhara. Si no ha empatado ya a raíz de la incorporación a filas y por ende del traslado a Valencia de no pocos jovenzuelos morellanos. Morellanos nuevos o viejos en esta plaza que -reconozcámoslo- no han hecho mucho por frenar esta sangría, aparte de repartir subvenciones, que, per se, no constituyen, ni pueden constituir, un programa de actuación para evitar la desaparición de pueblos y aldeas. Calificación, seamos sinceros, que tampoco merecen las intervenciones de las distintas diputaciones en este campo. Repartir equis millones al año, iba a decir que a boleo, pero ojalá fuera así -no habría sospechas de discriminación- entre los pequeños ayuntamientos es lo más parecido a la caridad que existe en la Administración. No hablemos ya de lo que puede representar consagrar una institución tan grande a poner parches y a tapar agujeros. A costa, a veces, de crear otros aún mayores. Véase Imelsa.

Para más inri, el panorama no es mucho más halagüeño al otro de la linde. Lo demuestra Cerdà con abundantes ejemplos. Posibilidad de apoyarse en el vecino Aragón para sacar adelante el Alcalatén o el Maestrazgo hay pues pocas. Zaragoza ha pasado a llamarse Zaragón tras absorber al resto de la región. La noticia del martes en Teruel era que sólo se han recibido cuatro solicitudes para cubrir 109 vacantes de médicos especialistas. La gente se ha hecho tan camastrona que a socorrer (ferroviariamente) a Teruel sólo se ha brindado Aurelio Martínez, y por la cuenta que le trae al puerto de Valencia.