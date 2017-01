EL BOTÀNIC COMO SÍMBOLO

Impedir la construcción de un hotel de lujo junto al jardín Botánico se convirtió durante los años noventa en una de las principales batallas del movimiento vecinal (tan denostado y ninguneado ahora por Compromís) contra el ayuntamiento de Rita Barberá, que, conviene aclarar, heredó este problema urbanístico de sus antecesores en el cargo. Nació así 'Salvem el Botànic', una plataforma de reivindicación que durante años trató de conseguir -hasta que lo logró- que el famoso solar de los Jesuitas quedara libre de edificación para evitar que un inmueble de nueva planta afectara negativamente al histórico jardín, a su paisaje y soleamiento. El éxito, todo hay que decirlo, no hubiera sido posible sin la inestimable colaboración de algunos funcionarios de la Conselleria de Cultura que trabajaron a conciencia para poner palos en el engranaje municipal hasta hacer que la obtención de la licencia de obras se transformara en una pesadilla para el promotor, el hotelero catalán Antoni Mestre. Todo eso, no obstante, es ya historia, al igual que los movimientos que surgieron al rebufo del Botànic, como Salvem l'Horta o Salvem el Cabanyal entre otros, aún vigentes aunque menos combativos por la actual composición política del consistorio y de la Generalitat. Pero ¿cuál es hoy la realidad de aquel solar tan simbólico situado junto a un espacio que ha dado nombre al pacto de gobierno entre la izquierda, los nacionalistas y los populistas? Pues no es precisamente una situación envidiable que digamos. Lejos de servir, como se pretendía, para ampliar el Botànic, malvive como un espacio muerto, descuidado, sin destino conocido y en espera de tiempos mejores. Pero lo peor de todo es que los gestores públicos no se ponen de acuerdo respecto a qué hacer con él, divididos entre los que mantienen el proyecto de ganar terreno para el jardín y los que -como Joan Ribó- apuestan (pásmense) por dedicarlo a huertos urbanos, en plena Gran Vía de Fernando el Católico con el Paseo de la Pechina, en una ocurrencia muy de alcalde, similar a aquellas de Rita Barberá cuando tras visitar Milán apostaba por los 'jardines colgantes' en las azoteas de algunos edificios municipales, porque dijo que es lo que había visto en la ciudad italiana y le parecía una solución estupenda... Así que en esas estamos, con un solar que es el botín de guerra de una dura batalla ganada por los vecinos al ayuntamiento de derechas pero que ahí está, yermo, inhóspito, a merced de que un colectivo de okupas vea en él una magnífica oportunidad para montar un campamento. Me imagino a Antoni Mestre, desde el más allá, atónito, preguntándose por qué no le dejaron hacer el hotel ahí, si total... Total, mucho ruido y pocas nueces. Vamos, para entendernos, como el Acord del Botànic.