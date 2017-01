EL SEÑOR ENTRENADOR

Voro fue la alternativa a la nada y acabó resolviéndolo todo. Otra vez. El 'Salvador' González sabe perfectamente que su figura era para Meriton el flotador en mitad del hundimiento. Prandelli se va, aquí no quiere venir nadie, pues que siga Voro a ver si repite la historia. y el enorme delegado la vuelve a repetir. Dicen los que están dentro que tampoco ha hecho grandes cosas en cuanto al mensaje se refiere. Nada de grandes consignas, voces altisonantes o decisiones ruidosas. Que su normalidad ha traído la necesaria tranquilidad. Pero yo no estoy de acuerdo. Es verdad que Prandelli removió los cimientos del club a costa de encabronar al vestuario y que Voro trajo la calma tras la tempestad. Pero para ganar partidos al borde del descenso hacen falta más cosas.

Detrás de ese perfil sereno y calmado, Voro ha tomado decisiones cruciales a nivel deportivo que nadie antes se atrevió a tomar. Carlos Soler es titular en el Valencia gracias a que Voro se la jugó con él al 100%. Sin miedos. Y su irrupción sobre el césped ha mejorado el rendimiento de Enzo y Parejo. Uno ya no se tiene que preocupar de atacar ni el otro de defender. Ya se ocupa Soler de equilibrar el centro. Voro lo vio claro y solucionó tres posiciones apostando por el canterano y sentando al fichado (Suárez). Decisión clave. Pero por si fuera poco sentó al mendesiano Cancelo (hay tema con eso), equilibró la defensa con Montoya y por delante mantuvo a Munir obligándole a ayudar atrás como no lo ha hecho en su vida. Dos posiciones más. Ya van cinco. Y para no olvidarme de nadie, Gayá ha vuelto al césped para ser lo que siempre fue. Ni laterales cambiados ni Siqueiras lesionados. Y van seis. Seis posiciones de diez posibles -el portero no cuenta- son más que suficientes para darle valor al trabajo del Voro entrenador en apenas dos semanas. Y ya les aviso que aún hay más; para Voro, Parejo es uno de los tres jugadores con más calidad de la plantilla e indiscutible en cualquier once que tenga que hacer. Por él no se marcha. Ni fair play ni películas de vaqueros.

Ese es Voro. Tranquilo, perfil bajo. pero decisiones deportivas de muy alto calado. Y luego va y gana. Y el vestuario le respeta. Ojalá sigan acompañando los resultados porque no merece otra cosa por su categoría humana y profesional.

Por cierto, hablando de entrenadores, la declaración de Scolari unida a la de Van Gaal de la semana pasada no hace más que reafirmar que la dirección deportiva del Valencia sigue trabajando a todo trapo. La de Lim consigo mismo, digo. Y habrá que analizar por qué ninguno quiere aceptar las 'turbulencias' del banquillo de Mestalla. Bueno, yo no tengo que analizar nada que lo tengo todo muy claro; o Lim cambia su desastroso modelo o el Valencia CF no va a ninguna parte. No me cansaré de repetirlo.