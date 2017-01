PROGRES DE AGENDA

Existe un progresismo que consiste en tratar de cambiar desde el poder las condiciones de vida de las personas menos favorecidas, con políticas sociales y fiscales, con medidas de fomento del empleo o, en las ciudades, atendiendo a los barrios periféricos, a las zonas urbanísticamente peor dotadas, que carecen de jardines y polideportivos y en las que la delincuencia y la marginalidad se acaban apoderando de las calles. Este tipo de políticas sólo se pueden aplicar con los presupuestos públicos, el del Estado, el de las comunidades o el de las diputaciones y los ayuntamientos, es decir, mediente inversiones que aspìren a revertir el destino de colectivos, de personas o de zonas de la ciudad con menos recursos. No siempre es fácil, primero porque las Administraciones ya tienen de salida gran parte de su presupuesto comprometido con el pago a funcionarios, contratas y deuda, además de las inversiones ya en marcha, por lo que al final el dinero disponible es escaso. Pero es que, por si eso fuera poco, los gestores tienen sus obsesiones, sus caprichos, sus hipotecas, en forma de subvenciones a entidades afines o de puesta en marcha de proyectos muy costosos pero imprescindibles en su hoja de ruta, como la nueva/vieja tele. Este sería, en todo caso, el progresismo lógico, el que deberían aplicar aquellos partidos y sus dirigentes que se dicen de izquierdas. Y luego está el progresismo facilón, el que se ejecuta de cara a la galería, a los más fieles y radicales, a los que están esperando ese tipo de gestos para jalear al autor de la hazaña. Es, por ejemplo, el del anticlericalismo por bandera, que nada tiene que ver con la necesaria separación entre la Iglesia y el Estado, sino el que busca la confrontación y el choque frontal a partir de la catalogación de todo lo que tenga que ver con la religión católica como enemigo de la democracia, la libertad y los derechos civiles. Es también el del cambio de nombres de calles, instituciones y entidades públicas, que requiere poco esfuerzo y nula imaginación y que, como el anterior, se basa no en promover y favorecer a colectivos marginados sino en molestar a los que piensan diferente, llámense monárquicos o católicos. Y la tercera muestra de progresismo facilón es el que podríamos denominar 'de agenda', que consiste en pagar fidelidades y castigar disidencias mediante la asistencia a determinados actos o la ausencia de los mismo. Veamos, por ejemplo, la agenda del alcalde Ribó: el domingo 15 sí que trabajó para recibir a las 'magas republicanas' en el ayuntamiento; por contra, el domingo 22 no encontró un hueco para asistir a la procesión del patrono de la ciudad, San Vicente Mártir, ni el viernes 20 tuvo tiempo para acudir a los Jocs Florals de Lo Rat Penat. Un progre de agenda.