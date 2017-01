Pantalones de pescador

De toda la vida, cuando a uno le quedaban cortos los pantalones, se soltaba el chiste aquel de ¿qué vas, a pescar? Pero ahora no. Ahora uno no hace más que mirar aquí y allá y ver, en ellos y en ellas, pantalones pescadores, tobillos asomando por doquier en una nueva moda que, ¿de dónde surge? ¿Por qué de repente lo ridículo acaba siendo fashion? No pretendo ocupar el trono del maestro Pablo Salazar, con el que cada año, cuando llegan los calores, me desternillo gracias a sus envites contra las chanclas en horario laboral o la invasión de bermudas sobre el asfalto. Cruzado del buen gusto ya hay uno. El caso es que, quizás sea cosa de la edad, pero siempre que llega una nueva moda me hago la misma pregunta, quizás a lo Mourinho llorón: «¿Por qué, por qué?». ¿Por qué no les da a los 'fashioners' por lucir camisas con una sola manga o pantalones con una pernera? Mejor no doy ideas. Porque la exhibición de gayumbos del que hacen gala muchos adolescentes, muchos de ellos casi con más calzón a la vista que pantalón, es tan surreal como poco estético. (Ay, la edad, la mía y la suya...) ¿Ninguno de ellos se ha preguntado por qué lo hace? La moda se vuelve viral, aborregada y adocenada, como la vida en general. Tampoco es que uno sea un apasionado del estilismo. Más bien todo lo contrario. Adoro tendencias como la del genial Steve Jobs, con su desgastado vaquero y su eterna camiseta negra. Hay que guardar unos convencionalismos, claro, que tampoco es cuestión de ir en chándal al pleno municipal (que haberlos, haylos, ojo). Pero yo abogo por derrocar las etiquetas de la apariencia. Aupa por poner el interior de moda. A la horca las 'miradasdearribaabajoaverquéllevas'. «¿Qué haces con una camisa a cuadros, si no se lleva ya?» ¿Quién no la lleva? ¿¡Ellos!? ¿¿Quiénes?? A veces me siento dentro de un experimento alienígena.