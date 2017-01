La otra burbuja

Donald Trump sienta ya sus reales en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Y aquí al otro lado del Atlántico, como en su propio país y en cualquier otro rincón del mundo -sobre todo, del mundo civilizado- muchos siguen sin recuperarse del shock, y muchos más sin acabar de entender cómo ha sido posible que un patán carente de modales como él haya podido colgar su retrato justo al lado del de ese auténtico 'caballero sin espada' que fue Barack Obama.

Ciertamente yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Pero al menos sí que creo haber comprendido el origen de ese generalizado desconcierto, que tiene que ver no poco con esa suerte de 'burbuja mediática' en la que nos tienen recluidos la inmensa mayoría de nuestros medios de comunicación.

Unos por su declarada filiación progresista, que les impulsa a postergar la información en beneficio de la opinión, o incluso convertir a ésta en puro proselitismo sin ni siquiera despeinarse; otros por su conservadurismo vergonzante, que les impide plantar cara en los debates más trascendentales de nuestro tiempo y les arrastra a hacer seguidismo ideológico o, en el mejor de los casos, a diluir cuidadosamente sus críticas; otros, naturalmente, por su falta de criterio, que les lleva a asumir acríticamente el discurso dominante; y muchos, en fin, por la falta de medios con los que articular una política informativa propia, que les aboca a beber de fuentes a menudo no contrastadas. Lo cierto es que a la postre todos hemos acabado asumiendo un discurso -en este caso, el de que Donald Trump no podía ganar- que nadie supo, quiso, o pudo contradecir, y que a la hora de la verdad se demostró trágicamente falso.

Es evidente que los primeros responsables de la victoria de ese populismo de brocha gorda que representa Donald Trump son los muchos millones de americanos que han confiado en él la solución a sus problemas. Pero creo que también tienen su parte de culpa en ello quienes desde la clase política fueron incapaces de desarrollar políticas de cambio que desarmaran sus tesis y, sobre todo, quienes desde los medios de comunicación nos quisieron hacer creer que el magnate del flequillo imposible no era más que un oportunista, un excéntrico, un agitador cuyos quince minutos de fama no tardarían en pasar. Quienes allá, como acá, se demostraron incapaces de levantar la vista de sus laptops o abandonar la comodidad de sus despachos -ya no digamos de evadirse, siquiera momentáneamente, del espacio de seguridad que le proporcionan sus círculos de amistades- para tratar de entender a esa parte de la sociedad que no comparte sus valores ni tiene sus mismos problemas. Quienes, allá como acá, olvidaron que ignorar un problema es la mejor manera de dejar de buscarle solución. Quienes, allá como acá, se pensaron que el mundo es como a ellos les gustaría que fuera, y no como realmente es.